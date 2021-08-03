***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 687 0 0 7.522 1.529 0 0 0 64.501 74.239 0 74.239Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 7.217 0 0 43.574 -43.071 0 17.498 0 64.501 3.373.820 0 3.373.820Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.484 -29.796 0 0 0 84.598 2.318 0 2.318Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 130.543 0 -134.209 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.209 0 -134.209 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 -3.666 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 6.917 0 0 11.582 -72.452 0 148.041 0 84.598 3.458.148 0 3.458.148Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER17.774.701 110.384.621 128.159.322 20.671.332 87.556.663 108.227.995GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 2.867.228 4.461.921 7.329.149 2.239.071 3.146.535 5.385.606Teminat Mektupları2.538.409 798.112 3.336.521 1.687.371 645.127 2.332.498Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.538.409 798.112 3.336.521 1.687.371 645.127 2.332.498Banka Kredileri0 5.294 5.294 0 9.759 9.759İthalat Kabul Kredileri0 5.294 5.294 0 9.759 9.759Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler769 1.689.002 1.689.771 0 867.081 867.081Belgeli Akreditifler769 1.689.002 1.689.771 0 867.081 867.081Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden328.050 1.969.513 2.297.563 551.700 1.624.568 2.176.268Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 1.539.927 4.285.872 5.825.799 1.224.838 3.063.959 4.288.797Cayılamaz Taahhütler1.539.927 4.285.872 5.825.799 1.224.838 3.063.959 4.288.797Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri191.346 4.270.598 4.461.944 335.537 3.050.880 3.386.417Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri894.594 0 894.594 430.136 0 430.136Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri58.543 0 58.543 48.352 0 48.352İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri391.459 0 391.459 404.739 0 404.739Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.985 0 3.985 6.074 0 6.074Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 15.274 15.274 0 13.079 13.079Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR13.367.546 101.636.828 115.004.374 17.207.423 81.346.169 98.553.592Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.850.000 0 1.850.000 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.850.000 0 1.850.000 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler11.517.546 101.636.828 113.154.374 17.207.423 81.346.169 98.553.592Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.524.681 5.415.014 6.939.695 838.395 3.024.469 3.862.864Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.181.463 2.281.634 3.463.097 704.788 1.254.165 1.958.953Vadeli Döviz Satım İşlemleri343.218 3.133.380 3.476.598 133.607 1.770.304 1.903.911Para ve Faiz Swap İşlemleri6.186.963 68.146.078 74.333.041 14.757.089 58.027.396 72.784.485Swap Para Alım İşlemleri637.245 14.391.533 15.028.778 833.409 12.077.136 12.910.545Swap Para Satım İşlemleri2.829.718 12.127.333 14.957.051 3.493.680 9.453.770 12.947.450Swap Faiz Alım İşlemleri1.360.000 20.813.606 22.173.606 5.215.000 18.248.245 23.463.245Swap Faiz Satım İşlemleri1.360.000 20.813.606 22.173.606 5.215.000 18.248.245 23.463.245Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.805.902 27.984.754 31.790.656 1.611.939 20.275.745 21.887.684Para Alım Opsiyonları2.402.365 4.312.706 6.715.071 984.684 1.933.212 2.917.896Para Satım Opsiyonları1.403.537 5.942.376 7.345.913 627.255 3.161.253 3.788.508Faiz Alım Opsiyonları0 8.864.836 8.864.836 0 7.590.640 7.590.640Faiz Satım Opsiyonları0 8.864.836 8.864.836 0 7.590.640 7.590.640Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 90.982 90.982 0 18.559 18.559EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER77.009.906 72.822.085 149.831.991 71.658.526 56.146.034 127.804.560EMANET KIYMETLER6.634.907 1.950.895 8.585.802 5.628.951 1.508.628 7.137.579Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları6.169.563 549.710 6.719.273 5.060.521 336.073 5.396.594Emanete Alınan Menkul Değerler429.594 535.621 965.215 509.349 442.778 952.127Tahsile Alınan Çekler4.847 861.012 865.859 4.124 723.459 727.583Tahsile Alınan Ticari Senetler26.251 4.552 30.803 54.957 6.318 61.275Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler4.652 0 4.652 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER70.321.886 70.818.451 141.140.337 65.979.409 54.598.185 120.577.594Menkul Kıymetler2.115.169 1.960.230 4.075.399 2.221.576 1.672.962 3.894.538Teminat Senetleri28.586.128 9.122.507 37.708.635 26.981.755 7.903.308 34.885.063Emtia10.625.918 3.260.107 13.886.025 8.790.103 1.705.633 10.495.736Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul18.571.583 35.440.212 54.011.795 18.782.042 24.786.473 43.568.515Diğer Rehinli Kıymetler10.423.088 21.035.395 31.458.483 9.203.933 18.529.809 27.733.742Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER53.113 52.739 105.852 50.166 39.221 89.387BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI94.784.607 183.206.706 277.991.313 92.329.858 143.702.697 236.032.555Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.615.257 177.142Alınan Faizler1.547.084 906.431Ödenen Faizler-1.192.525 -621.065Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar61.981 51.909Elde Edilen Diğer Kazançlar58.109 27.792Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar212.256 22.650Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-259.586 -251.598Ödenen Vergiler-19.760 -82.761Diğer1.207.698 123.784Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-794.521 -945.017Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış175.367 -242.086Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-38.332 -234.133Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.509.737 -627.963Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış566.078 -880.898Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-740.649 4.028Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.100.877 -433.621Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-761.571 -37.946Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-549.268 2.129.386Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)962.714 -621.784Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı820.736 -767.875YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-453.822 -2.757.405İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-24.991 -29.858Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller185.957 88.805Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.926.051 -4.478.933Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.269.705 516.019Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -30.193Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar41.558 1.176.755Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-188.944 435.230Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.411.855 3.095.820Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.617.724 -2.670.512İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler16.925 9.922Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi537.056 742.767Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)715.026 -2.347.283Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.013.859 6.409.525Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.728.885 4.062.242Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)84.598 64.501DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-82.280 9.738Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 687Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları881Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-194Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-82.280 9.051Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-65.609 9.644Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-38.201 1.959Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.530 -2.552TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.318 74.239Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipno