***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
03.08.2021 18:10
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 687 0 0 7.522 1.529 0 0 0 64.501 74.239 0 74.239
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 7.217 0 0 43.574 -43.071 0 17.498 0 64.501 3.373.820 0 3.373.820
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.484 -29.796 0 0 0 84.598 2.318 0 2.318
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 130.543 0 -134.209 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.209 0 -134.209 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 -3.666 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 6.917 0 0 11.582 -72.452 0 148.041 0 84.598 3.458.148 0 3.458.148
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
17.774.701 110.384.621 128.159.322 20.671.332 87.556.663 108.227.995
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 2.867.228 4.461.921 7.329.149 2.239.071 3.146.535 5.385.606
Teminat Mektupları
2.538.409 798.112 3.336.521 1.687.371 645.127 2.332.498
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.538.409 798.112 3.336.521 1.687.371 645.127 2.332.498
Banka Kredileri
0 5.294 5.294 0 9.759 9.759
İthalat Kabul Kredileri
0 5.294 5.294 0 9.759 9.759
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
769 1.689.002 1.689.771 0 867.081 867.081
Belgeli Akreditifler
769 1.689.002 1.689.771 0 867.081 867.081
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
328.050 1.969.513 2.297.563 551.700 1.624.568 2.176.268
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 1.539.927 4.285.872 5.825.799 1.224.838 3.063.959 4.288.797
Cayılamaz Taahhütler
1.539.927 4.285.872 5.825.799 1.224.838 3.063.959 4.288.797
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
191.346 4.270.598 4.461.944 335.537 3.050.880 3.386.417
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
894.594 0 894.594 430.136 0 430.136
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
58.543 0 58.543 48.352 0 48.352
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
391.459 0 391.459 404.739 0 404.739
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.985 0 3.985 6.074 0 6.074
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 15.274 15.274 0 13.079 13.079
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13.367.546 101.636.828 115.004.374 17.207.423 81.346.169 98.553.592
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.850.000 0 1.850.000 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.850.000 0 1.850.000 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.517.546 101.636.828 113.154.374 17.207.423 81.346.169 98.553.592
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.524.681 5.415.014 6.939.695 838.395 3.024.469 3.862.864
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.181.463 2.281.634 3.463.097 704.788 1.254.165 1.958.953
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
343.218 3.133.380 3.476.598 133.607 1.770.304 1.903.911
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.186.963 68.146.078 74.333.041 14.757.089 58.027.396 72.784.485
Swap Para Alım İşlemleri
637.245 14.391.533 15.028.778 833.409 12.077.136 12.910.545
Swap Para Satım İşlemleri
2.829.718 12.127.333 14.957.051 3.493.680 9.453.770 12.947.450
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.360.000 20.813.606 22.173.606 5.215.000 18.248.245 23.463.245
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.360.000 20.813.606 22.173.606 5.215.000 18.248.245 23.463.245
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.805.902 27.984.754 31.790.656 1.611.939 20.275.745 21.887.684
Para Alım Opsiyonları
2.402.365 4.312.706 6.715.071 984.684 1.933.212 2.917.896
Para Satım Opsiyonları
1.403.537 5.942.376 7.345.913 627.255 3.161.253 3.788.508
Faiz Alım Opsiyonları
0 8.864.836 8.864.836 0 7.590.640 7.590.640
Faiz Satım Opsiyonları
0 8.864.836 8.864.836 0 7.590.640 7.590.640
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 90.982 90.982 0 18.559 18.559
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
77.009.906 72.822.085 149.831.991 71.658.526 56.146.034 127.804.560
EMANET KIYMETLER
6.634.907 1.950.895 8.585.802 5.628.951 1.508.628 7.137.579
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
6.169.563 549.710 6.719.273 5.060.521 336.073 5.396.594
Emanete Alınan Menkul Değerler
429.594 535.621 965.215 509.349 442.778 952.127
Tahsile Alınan Çekler
4.847 861.012 865.859 4.124 723.459 727.583
Tahsile Alınan Ticari Senetler
26.251 4.552 30.803 54.957 6.318 61.275
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.652 0 4.652 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
70.321.886 70.818.451 141.140.337 65.979.409 54.598.185 120.577.594
Menkul Kıymetler
2.115.169 1.960.230 4.075.399 2.221.576 1.672.962 3.894.538
Teminat Senetleri
28.586.128 9.122.507 37.708.635 26.981.755 7.903.308 34.885.063
Emtia
10.625.918 3.260.107 13.886.025 8.790.103 1.705.633 10.495.736
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
18.571.583 35.440.212 54.011.795 18.782.042 24.786.473 43.568.515
Diğer Rehinli Kıymetler
10.423.088 21.035.395 31.458.483 9.203.933 18.529.809 27.733.742
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
53.113 52.739 105.852 50.166 39.221 89.387
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
94.784.607 183.206.706 277.991.313 92.329.858 143.702.697 236.032.555
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.615.257 177.142
Alınan Faizler
1.547.084 906.431
Ödenen Faizler
-1.192.525 -621.065
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
61.981 51.909
Elde Edilen Diğer Kazançlar
58.109 27.792
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
212.256 22.650
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-259.586 -251.598
Ödenen Vergiler
-19.760 -82.761
Diğer
1.207.698 123.784
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-794.521 -945.017
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
175.367 -242.086
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-38.332 -234.133
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.509.737 -627.963
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
566.078 -880.898
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-740.649 4.028
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.100.877 -433.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-761.571 -37.946
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-549.268 2.129.386
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
962.714 -621.784
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
820.736 -767.875
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-453.822 -2.757.405
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-24.991 -29.858
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
185.957 88.805
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.926.051 -4.478.933
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.269.705 516.019
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -30.193
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
41.558 1.176.755
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-188.944 435.230
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.411.855 3.095.820
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.617.724 -2.670.512
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
16.925 9.922
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
537.056 742.767
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
715.026 -2.347.283
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.013.859 6.409.525
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.728.885 4.062.242
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
84.598 64.501
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-82.280 9.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 687
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
881
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-82.280 9.051
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-65.609 9.644
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-38.201 1.959
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.530 -2.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.318 74.239
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipno