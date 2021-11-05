***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.11.2021 18:10
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.786 0 0 -64.012 2.288 0 0 0 103.031 43.093 0 43.093
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 8.316 0 0 -27.960 -42.312 0 17.498 0 103.031 3.342.674 0 3.342.674
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77.861 -34.744 0 0 0 140.703 28.098 0 28.098
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 130.543 0 -134.209 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.209 0 -134.209 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 -3.666 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 6.917 0 0 -13.795 -77.400 0 148.041 0 140.703 3.483.928 0 3.483.928
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
28.045.504 105.649.988 133.695.492 29.013.648 87.556.663 116.570.311
GARANTİ VE KEFALETLER
III-1 3.164.865 4.288.440 7.453.305 2.239.071 3.146.535 5.385.606
Teminat Mektupları
2.983.584 798.987 3.782.571 1.687.371 645.127 2.332.498
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.983.584 798.987 3.782.571 1.687.371 645.127 2.332.498
Banka Kredileri
0 3.343 3.343 0 9.759 9.759
İthalat Kabul Kredileri
0 3.343 3.343 0 9.759 9.759
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
331 1.670.827 1.671.158 0 867.081 867.081
Belgeli Akreditifler
331 1.670.827 1.671.158 0 867.081 867.081
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
180.950 1.815.283 1.996.233 551.700 1.624.568 2.176.268
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 11.732.933 3.710.471 15.443.404 9.567.154 3.063.959 12.631.113
Cayılamaz Taahhütler
1.658.008 3.710.471 5.368.479 1.224.838 3.063.959 4.288.797
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
607.395 3.694.827 4.302.222 335.537 3.050.880 3.386.417
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
584.854 0 584.854 430.136 0 430.136
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
60.690 0 60.690 48.352 0 48.352
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
397.420 0 397.420 404.739 0 404.739
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.940 0 3.940 6.074 0 6.074
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.709 15.644 19.353 0 13.079 13.079
Cayılabilir Taahhütler
10.074.925 0 10.074.925 8.342.316 0 8.342.316
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
10.074.925 0 10.074.925 8.342.316 0 8.342.316
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
13.147.706 97.651.077 110.798.783 17.207.423 81.346.169 98.553.592
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.050.000 0 2.050.000 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.050.000 0 2.050.000 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.097.706 97.651.077 108.748.783 17.207.423 81.346.169 98.553.592
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.214.833 4.078.006 5.292.839 838.395 3.024.469 3.862.864
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
847.225 1.783.402 2.630.627 704.788 1.254.165 1.958.953
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
367.608 2.294.604 2.662.212 133.607 1.770.304 1.903.911
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.533.781 64.585.255 70.119.036 14.757.089 58.027.396 72.784.485
Swap Para Alım İşlemleri
1.055.224 11.987.785 13.043.009 833.409 12.077.136 12.910.545
Swap Para Satım İşlemleri
2.058.557 10.989.508 13.048.065 3.493.680 9.453.770 12.947.450
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.210.000 20.803.981 22.013.981 5.215.000 18.248.245 23.463.245
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.210.000 20.803.981 22.013.981 5.215.000 18.248.245 23.463.245
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.349.092 28.930.330 33.279.422 1.611.939 20.275.745 21.887.684
Para Alım Opsiyonları
2.488.097 4.682.208 7.170.305 984.684 1.933.212 2.917.896
Para Satım Opsiyonları
1.860.995 6.088.468 7.949.463 627.255 3.161.253 3.788.508
Faiz Alım Opsiyonları
0 9.079.827 9.079.827 0 7.590.640 7.590.640
Faiz Satım Opsiyonları
0 9.079.827 9.079.827 0 7.590.640 7.590.640
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 57.486 57.486 0 18.559 18.559
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
74.651.400 75.454.088 150.105.488 71.658.526 56.146.034 127.804.560
EMANET KIYMETLER
5.259.779 2.172.514 7.432.293 5.628.951 1.508.628 7.137.579
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.164.338 664.524 5.828.862 5.060.521 336.073 5.396.594
Emanete Alınan Menkul Değerler
72.628 670.832 743.460 509.349 442.778 952.127
Tahsile Alınan Çekler
4.420 835.338 839.758 4.124 723.459 727.583
Tahsile Alınan Ticari Senetler
12.060 1.820 13.880 54.957 6.318 61.275
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.333 0 6.333 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
69.340.353 73.227.556 142.567.909 65.979.409 54.598.185 120.577.594
Menkul Kıymetler
2.096.475 2.014.062 4.110.537 2.221.576 1.672.962 3.894.538
Teminat Senetleri
29.002.331 9.366.708 38.369.039 26.981.755 7.903.308 34.885.063
Emtia
10.526.395 3.818.101 14.344.496 8.790.103 1.705.633 10.495.736
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
17.485.633 36.836.306 54.321.939 18.782.042 24.786.473 43.568.515
Diğer Rehinli Kıymetler
10.229.519 21.192.379 31.421.898 9.203.933 18.529.809 27.733.742
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
51.268 54.018 105.286 50.166 39.221 89.387
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
102.696.904 181.104.076 283.800.980 100.672.174 143.702.697 244.374.871
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.946.680 -754.864
Alınan Faizler
2.685.981 1.663.206
Ödenen Faizler
-1.885.210 -1.009.028
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
95.473 77.069
Elde Edilen Diğer Kazançlar
83.532 49.644
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
369.530 146.443
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-389.957 -377.464
Ödenen Vergiler
-28.477 -118.641
Diğer
1.015.808 -1.186.093
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
603.161 -12.612
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
177.229 -40.119
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
166.798 -1.246.363
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.181.514 -2.774.393
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-62.214 -960.211
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-524.485 275.214
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.466.675 2.814.585
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
466.730 46.396
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.636.447 2.444.870
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
730.389 -572.591
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.549.841 -767.476
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.593.733 -4.523.208
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-51.571 -50.456
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
316.573 176.316
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.424.638 -6.336.119
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.524.345 578.367
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -30.193
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
41.558 1.138.877
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-614.619 1.153.685
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.528.052 5.221.812
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.164.505 -4.075.132
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
21.834 7.005
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
712.684 1.555.128
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.054.173 -2.581.871
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.013.859 6.409.525
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.068.032 3.827.654
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
140.703 103.031
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-112.605 -59.938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.786
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-112.605 -61.724
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-97.347 -81.329
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-44.581 2.932
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.323 16.673
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.098 43.093
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.953.525 12.141.145 19.094.670 6.326.607 11.202.414 17.529.021
Nakit ve Nakit Benzerleri
856.526 8.030.989 8.887.515 739.014 7.261.076 8.000.090
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 576.435 4.817.282 5.393.717 278.774 4.597.321 4.876.095
Bankalar
I-3 240.286 3.215.274 3.455.560 150.215 2.665.257 2.815.472
Para Piyasalarından Alacaklar
40.021 0 40.021 310.151 0 310.151
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-216 -1.567 -1.783 -126 -1.502 -1.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-2 587 14.221 14.808 167.166 31.047 198.213
Devlet Borçlanma Senetleri
587 1.381 1.968 679 20.246 20.925
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 12.840 12.840 0 10.801 10.801
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 166.487 0 166.487
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 5.603.637 2.936.800 8.540.437 4.589.660 2.491.578 7.081.238
Devlet Borçlanma Senetleri
3.433.018 2.496.929 5.929.947 3.153.523 2.012.359 5.165.882
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 241 5.138 4.897 213 5.110
Diğer Finansal Varlıklar
2.165.722 439.630 2.605.352 1.431.240 479.006 1.910.246
Türev Finansal Varlıklar
I-2 492.775 1.159.135 1.651.910 830.767 1.418.713 2.249.480
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
460.163 1.159.135 1.619.298 830.767 1.418.713 2.249.480
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 32.612 0 32.612 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.141.209 10.603.328 22.744.537 10.828.423 9.626.143 20.454.566
Krediler
I-5 13.246.134 10.303.686 23.549.820 11.916.386 9.343.578 21.259.964
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 193.640 961.592 1.155.232 196.335 862.528 1.058.863
Devlet Borçlanma Senetleri
193.640 961.592 1.155.232 196.335 862.528 1.058.863
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.298.565 -661.950 -1.960.515 -1.284.298 -579.963 -1.864.261
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 342.689 0 342.689 672.505 0 672.505
Satış Amaçlı
342.689 0 342.689 672.505 0 672.505
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
I-7 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 178.869 0 178.869 189.036 0 189.036
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 107.020 0 107.020 97.369 0 97.369
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
107.020 0 107.020 97.369 0 97.369
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
617 0 617 27.428 0 27.428
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 264.625 0 264.625 227.363 0 227.363
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-17 722.987 244.601 967.588 643.970 194.571 838.541
VARLIKLAR TOPLAMI
20.711.541 22.989.074 43.700.615 19.012.701 21.023.128 40.035.829
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
II-1 12.568.752 17.871.264 30.440.016 7.914.614 17.724.580 25.639.194
ALINAN KREDİLER
II-3 0 1.386.328 1.386.328 1.040 1.406.131 1.407.171
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
II-4 1.591.005 543.258 2.134.263 2.868.068 677.925 3.545.993
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-5 111.537 0 111.537 563.046 0 563.046
Bonolar
111.537 0 111.537 499.471 0 499.471
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 63.575 0 63.575
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-2 480.126 1.122.035 1.602.161 762.984 1.423.732 2.186.716
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
480.126 1.122.035 1.602.161 762.984 1.423.732 2.186.716
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-8 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-7 133.533 0 133.533 120.954 0 120.954
KARŞILIKLAR
II-9 137.248 48.863 186.111 138.985 33.566 172.551
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
28.949 0 28.949 24.506 0 24.506
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
108.299 48.863 157.162 114.479 33.566 148.045
CARİ VERGİ BORCU
II-10 97.011 0 97.011 67.042 0 67.042
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
II-10 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-12 0 2.476.121 2.476.121 0 2.109.077 2.109.077
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.476.121 2.476.121 0 2.109.077 2.109.077
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-6 411.550 1.238.056 1.649.606 420.103 348.152 768.255
ÖZKAYNAKLAR
3.496.928 -13.000 3.483.928 3.388.122 67.708 3.455.830
Ödenmiş Sermaye
II-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-265 0 -265 -3.931 0 -3.931
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-78.195 -13.000 -91.195 -46.298 67.708 21.410
Kar Yedekleri
148.041 0 148.041 17.498 0 17.498
Yasal Yedekler
II-13 36.415 0 36.415 29.705 0 29.705
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
111.626 0 111.626 -12.207 0 -12.207
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
140.703 0 140.703 134.209 0 134.209
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
140.703 0 140.703 134.209 0 134.209
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.027.690 24.672.925 43.700.615 16.244.958 23.790.871 40.035.829
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
IV-1 2.685.564 2.013.705 955.374 744.654
Kredilerden Alınan Faizler
1.848.728 1.483.862 639.948 534.331
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
31.167 0 13.801 0
Bankalardan Alınan Faizler
14.734 49.332 4.406 14.383
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
6.125 56.024 705 996
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
767.354 390.924 293.239 183.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
20.178 7.849 79 4.736
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
698.821 291.950 276.550 155.502
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
48.355 91.125 16.610 23.559
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
17.456 33.563 3.275 11.147
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-2 -1.956.841 -1.044.512 -698.452 -388.036
Mevduata Verilen Faizler
-1.373.376 -645.840 -522.960 -211.360
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-27.119 -36.818 -8.566 -11.306
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-342.983 -86.107 -108.458 -58.284
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-193.468 -215.839 -52.128 -81.797
Kiralama Faiz Giderleri
-16.751 -20.181 -5.772 -6.886
Diğer Faiz Giderleri
-3.144 -39.727 -568 -18.403
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
728.723 969.193 256.922 356.618
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
79.191 60.400 27.055 19.453
Alınan Ücret ve Komisyonlar
95.473 77.069 33.492 25.157
Gayri Nakdi Kredilerden
50.007 26.969 17.321 6.867
Diğer
45.466 50.100 16.171 18.290
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-16.282 -16.669 -6.437 -5.704
Gayri Nakdi Kredilere
-2 -3 0 -3
Diğer
-16.280 -16.666 -6.437 -5.701
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 -25.127 12.972 -44.879 -19.720
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
34.492 19.095 7.128 7.770
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
720.843 73.673 195.704 60.464
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-780.462 -79.796 -247.711 -87.954
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 686.700 355.356 104.197 77.066
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.469.487 1.397.921 343.295 433.417
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -745.591 -779.130 -88.116 -227.869
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
IV-6 -23.260 0 -17.760 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-248.364 -210.615 -83.482 -71.371
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -276.732 -279.308 -88.656 -85.979
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
175.540 128.868 65.281 48.198
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 175.540 128.868 65.281 48.198
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -34.837 -25.837 -9.176 -9.668
Cari Vergi Karşılığı
-42.776 0 -42.776 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-177.476 -324.920 -37.321 -21.711
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
185.415 299.083 70.921 12.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 140.703 103.031 56.105 38.530
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 140.703 103.031 56.105 38.530
Grubun Karı (Zararı)
140.703 103.031 56.105 38.530
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar 0,04300000 0,03100000 0,01700000 0,01200000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975247
BIST