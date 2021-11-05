***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 6.530 0 0 36.052 -44.600 0 -53.624 0 71.122 3.299.581 0 3.299.581Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.786 0 0 -64.012 2.288 0 0 0 103.031 43.093 0 43.093Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.122 0 -71.122 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -2.543 8.316 0 0 -27.960 -42.312 0 17.498 0 103.031 3.342.674 0 3.342.674Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77.861 -34.744 0 0 0 140.703 28.098 0 28.098Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 130.543 0 -134.209 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.209 0 -134.209 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 -3.666 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 6.917 0 0 -13.795 -77.400 0 148.041 0 140.703 3.483.928 0 3.483.928Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER28.045.504 105.649.988 133.695.492 29.013.648 87.556.663 116.570.311GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 3.164.865 4.288.440 7.453.305 2.239.071 3.146.535 5.385.606Teminat Mektupları2.983.584 798.987 3.782.571 1.687.371 645.127 2.332.498Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.983.584 798.987 3.782.571 1.687.371 645.127 2.332.498Banka Kredileri0 3.343 3.343 0 9.759 9.759İthalat Kabul Kredileri0 3.343 3.343 0 9.759 9.759Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler331 1.670.827 1.671.158 0 867.081 867.081Belgeli Akreditifler331 1.670.827 1.671.158 0 867.081 867.081Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden180.950 1.815.283 1.996.233 551.700 1.624.568 2.176.268Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 11.732.933 3.710.471 15.443.404 9.567.154 3.063.959 12.631.113Cayılamaz Taahhütler1.658.008 3.710.471 5.368.479 1.224.838 3.063.959 4.288.797Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri607.395 3.694.827 4.302.222 335.537 3.050.880 3.386.417Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri584.854 0 584.854 430.136 0 430.136Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri60.690 0 60.690 48.352 0 48.352İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri397.420 0 397.420 404.739 0 404.739Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri3.940 0 3.940 6.074 0 6.074Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.709 15.644 19.353 0 13.079 13.079Cayılabilir Taahhütler10.074.925 0 10.074.925 8.342.316 0 8.342.316Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri10.074.925 0 10.074.925 8.342.316 0 8.342.316Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR13.147.706 97.651.077 110.798.783 17.207.423 81.346.169 98.553.592Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.050.000 0 2.050.000 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.050.000 0 2.050.000 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler11.097.706 97.651.077 108.748.783 17.207.423 81.346.169 98.553.592Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.214.833 4.078.006 5.292.839 838.395 3.024.469 3.862.864Vadeli Döviz Alım İşlemleri847.225 1.783.402 2.630.627 704.788 1.254.165 1.958.953Vadeli Döviz Satım İşlemleri367.608 2.294.604 2.662.212 133.607 1.770.304 1.903.911Para ve Faiz Swap İşlemleri5.533.781 64.585.255 70.119.036 14.757.089 58.027.396 72.784.485Swap Para Alım İşlemleri1.055.224 11.987.785 13.043.009 833.409 12.077.136 12.910.545Swap Para Satım İşlemleri2.058.557 10.989.508 13.048.065 3.493.680 9.453.770 12.947.450Swap Faiz Alım İşlemleri1.210.000 20.803.981 22.013.981 5.215.000 18.248.245 23.463.245Swap Faiz Satım İşlemleri1.210.000 20.803.981 22.013.981 5.215.000 18.248.245 23.463.245Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.349.092 28.930.330 33.279.422 1.611.939 20.275.745 21.887.684Para Alım Opsiyonları2.488.097 4.682.208 7.170.305 984.684 1.933.212 2.917.896Para Satım Opsiyonları1.860.995 6.088.468 7.949.463 627.255 3.161.253 3.788.508Faiz Alım Opsiyonları0 9.079.827 9.079.827 0 7.590.640 7.590.640Faiz Satım Opsiyonları0 9.079.827 9.079.827 0 7.590.640 7.590.640Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 57.486 57.486 0 18.559 18.559EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER74.651.400 75.454.088 150.105.488 71.658.526 56.146.034 127.804.560EMANET KIYMETLER5.259.779 2.172.514 7.432.293 5.628.951 1.508.628 7.137.579Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları5.164.338 664.524 5.828.862 5.060.521 336.073 5.396.594Emanete Alınan Menkul Değerler72.628 670.832 743.460 509.349 442.778 952.127Tahsile Alınan Çekler4.420 835.338 839.758 4.124 723.459 727.583Tahsile Alınan Ticari Senetler12.060 1.820 13.880 54.957 6.318 61.275Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler6.333 0 6.333 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER69.340.353 73.227.556 142.567.909 65.979.409 54.598.185 120.577.594Menkul Kıymetler2.096.475 2.014.062 4.110.537 2.221.576 1.672.962 3.894.538Teminat Senetleri29.002.331 9.366.708 38.369.039 26.981.755 7.903.308 34.885.063Emtia10.526.395 3.818.101 14.344.496 8.790.103 1.705.633 10.495.736Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul17.485.633 36.836.306 54.321.939 18.782.042 24.786.473 43.568.515Diğer Rehinli Kıymetler10.229.519 21.192.379 31.421.898 9.203.933 18.529.809 27.733.742Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER51.268 54.018 105.286 50.166 39.221 89.387BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI102.696.904 181.104.076 283.800.980 100.672.174 143.702.697 244.374.871Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.946.680 -754.864Alınan Faizler2.685.981 1.663.206Ödenen Faizler-1.885.210 -1.009.028Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar95.473 77.069Elde Edilen Diğer Kazançlar83.532 49.644Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar369.530 146.443Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-389.957 -377.464Ödenen Vergiler-28.477 -118.641Diğer1.015.808 -1.186.093Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim603.161 -12.612Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış177.229 -40.119Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış166.798 -1.246.363Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.181.514 -2.774.393Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-62.214 -960.211Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-524.485 275.214Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.466.675 2.814.585Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)466.730 46.396Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.636.447 2.444.870Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)730.389 -572.591Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.549.841 -767.476YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.593.733 -4.523.208İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-51.571 -50.456Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller316.573 176.316Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-5.424.638 -6.336.119Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar3.524.345 578.367Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -30.193Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar41.558 1.138.877DiğerFİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-614.619 1.153.685Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.528.052 5.221.812Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-2.164.505 -4.075.132İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler21.834 7.005Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi712.684 1.555.128Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.054.173 -2.581.871Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4.013.859 6.409.525Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.068.032 3.827.654Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)140.703 103.031DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-112.605 -59.938Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 1.786Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-112.605 -61.724Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-97.347 -81.329Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-44.581 2.932Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.323 16.673TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.098 43.093Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.953.525 12.141.145 19.094.670 6.326.607 11.202.414 17.529.021Nakit ve Nakit Benzerleri856.526 8.030.989 8.887.515 739.014 7.261.076 8.000.090Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 576.435 4.817.282 5.393.717 278.774 4.597.321 4.876.095BankalarI-3 240.286 3.215.274 3.455.560 150.215 2.665.257 2.815.472Para Piyasalarından Alacaklar40.021 0 40.021 310.151 0 310.151Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-216 -1.567 -1.783 -126 -1.502 -1.628Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 587 14.221 14.808 167.166 31.047 198.213Devlet Borçlanma Senetleri587 1.381 1.968 679 20.246 20.925Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 12.840 12.840 0 10.801 10.801Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 166.487 0 166.487Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 5.603.637 2.936.800 8.540.437 4.589.660 2.491.578 7.081.238Devlet Borçlanma Senetleri3.433.018 2.496.929 5.929.947 3.153.523 2.012.359 5.165.882Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 241 5.138 4.897 213 5.110Diğer Finansal Varlıklar2.165.722 439.630 2.605.352 1.431.240 479.006 1.910.246Türev Finansal VarlıklarI-2 492.775 1.159.135 1.651.910 830.767 1.418.713 2.249.480Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı460.163 1.159.135 1.619.298 830.767 1.418.713 2.249.480Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-11 32.612 0 32.612 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.141.209 10.603.328 22.744.537 10.828.423 9.626.143 20.454.566KredilerI-5 13.246.134 10.303.686 23.549.820 11.916.386 9.343.578 21.259.964Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 193.640 961.592 1.155.232 196.335 862.528 1.058.863Devlet Borçlanma Senetleri193.640 961.592 1.155.232 196.335 862.528 1.058.863Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.298.565 -661.950 -1.960.515 -1.284.298 -579.963 -1.864.261SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 342.689 0 342.689 672.505 0 672.505Satış Amaçlı342.689 0 342.689 672.505 0 672.505Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 178.869 0 178.869 189.036 0 189.036MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 107.020 0 107.020 97.369 0 97.369Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer107.020 0 107.020 97.369 0 97.369YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI617 0 617 27.428 0 27.428ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 264.625 0 264.625 227.363 0 227.363DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 722.987 244.601 967.588 643.970 194.571 838.541VARLIKLAR TOPLAMI20.711.541 22.989.074 43.700.615 19.012.701 21.023.128 40.035.829YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 12.568.752 17.871.264 30.440.016 7.914.614 17.724.580 25.639.194ALINAN KREDİLERII-3 0 1.386.328 1.386.328 1.040 1.406.131 1.407.171PARA PİYASALARINA BORÇLARII-4 1.591.005 543.258 2.134.263 2.868.068 677.925 3.545.993İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-5 111.537 0 111.537 563.046 0 563.046Bonolar111.537 0 111.537 499.471 0 499.471Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 63.575 0 63.575FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 480.126 1.122.035 1.602.161 762.984 1.423.732 2.186.716Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı480.126 1.122.035 1.602.161 762.984 1.423.732 2.186.716Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-8 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-7 133.533 0 133.533 120.954 0 120.954KARŞILIKLARII-9 137.248 48.863 186.111 138.985 33.566 172.551Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı28.949 0 28.949 24.506 0 24.506Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar108.299 48.863 157.162 114.479 33.566 148.045CARİ VERGİ BORCUII-10 97.011 0 97.011 67.042 0 67.042ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-10 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-12 0 2.476.121 2.476.121 0 2.109.077 2.109.077Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 2.476.121 2.476.121 0 2.109.077 2.109.077DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-6 411.550 1.238.056 1.649.606 420.103 348.152 768.255ÖZKAYNAKLAR3.496.928 -13.000 3.483.928 3.388.122 67.708 3.455.830Ödenmiş SermayeII-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-265 0 -265 -3.931 0 -3.931Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-78.195 -13.000 -91.195 -46.298 67.708 21.410Kar Yedekleri148.041 0 148.041 17.498 0 17.498Yasal YedeklerII-13 36.415 0 36.415 29.705 0 29.705Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler111.626 0 111.626 -12.207 0 -12.207Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar140.703 0 140.703 134.209 0 134.209Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı140.703 0 140.703 134.209 0 134.209Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI19.027.690 24.672.925 43.700.615 16.244.958 23.790.871 40.035.829Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 2.685.564 2.013.705 955.374 744.654Kredilerden Alınan Faizler1.848.728 1.483.862 639.948 534.331Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler31.167 0 13.801 0Bankalardan Alınan Faizler14.734 49.332 4.406 14.383Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler6.125 56.024 705 996Menkul Değerlerden Alınan Faizler767.354 390.924 293.239 183.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar20.178 7.849 79 4.736Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar698.821 291.950 276.550 155.502İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler48.355 91.125 16.610 23.559Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri17.456 33.563 3.275 11.147FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -1.956.841 -1.044.512 -698.452 -388.036Mevduata Verilen Faizler-1.373.376 -645.840 -522.960 -211.360Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-27.119 -36.818 -8.566 -11.306Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-342.983 -86.107 -108.458 -58.284İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-193.468 -215.839 -52.128 -81.797Kiralama Faiz Giderleri-16.751 -20.181 -5.772 -6.886Diğer Faiz Giderleri-3.144 -39.727 -568 -18.403NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ728.723 969.193 256.922 356.618NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ79.191 60.400 27.055 19.453Alınan Ücret ve Komisyonlar95.473 77.069 33.492 25.157Gayri Nakdi Kredilerden50.007 26.969 17.321 6.867Diğer45.466 50.100 16.171 18.290Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-16.282 -16.669 -6.437 -5.704Gayri Nakdi Kredilere-2 -3 0 -3Diğer-16.280 -16.666 -6.437 -5.701TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 -25.127 12.972 -44.879 -19.720Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)34.492 19.095 7.128 7.770Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)720.843 73.673 195.704 60.464Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-780.462 -79.796 -247.711 -87.954DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 686.700 355.356 104.197 77.066FAALİYET BRÜT KÂRI1.469.487 1.397.921 343.295 433.417BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -745.591 -779.130 -88.116 -227.869DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -23.260 0 -17.760 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-248.364 -210.615 -83.482 -71.371DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -276.732 -279.308 -88.656 -85.979NET FAALİYET KARI (ZARARI)175.540 128.868 65.281 48.198BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 175.540 128.868 65.281 48.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -34.837 -25.837 -9.176 -9.668Cari Vergi Karşılığı-42.776 0 -42.776 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-177.476 -324.920 -37.321 -21.711Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi185.415 299.083 70.921 12.043SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 140.703 103.031 56.105 38.530DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 140.703 103.031 56.105 38.530Grubun Karı (Zararı)140.703 103.031 56.105 38.530Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar 0,04300000 0,03100000 0,01700000 0,01200000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975247BIST