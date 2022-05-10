***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -176.829 -6.494 0 0 0 42.265 -141.058 0 -141.058Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 130.543 0 -134.209 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.209 0 -134.209 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 -3.666 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 6.917 0 0 -112.763 -49.150 0 148.041 0 42.265 3.314.772 0 3.314.772Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 6.917 0 0 -43.524 -23.938 0 148.041 0 205.688 0 0 3.566.950TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 6.917 0 0 -43.524 -23.938 0 148.041 0 205.688 0 0 3.566.950Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 905.872 -12.922 0 0 0 103.589 0 0 996.539Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 203.291 0 -205.688 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.688 0 -205.688 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 -2.397 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 9.314 0 0 862.348 -36.860 0 351.332 0 103.589 0 0 4.563.489Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER41.556.581 160.490.653 202.047.234 36.143.655 148.048.781 184.192.436GARANTİ VE KEFALETLERIII-1 6.384.473 5.072.220 11.456.693 3.412.776 5.270.535 8.683.311Teminat Mektupları4.194.241 1.387.078 5.581.319 3.061.521 1.333.953 4.395.474Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları4.194.241 1.387.078 5.581.319 3.061.521 1.333.953 4.395.474Banka Kredileri0 0 0 0 4.976 4.976İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 4.976 4.976Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler6.538 2.369.868 2.376.406 4.211 2.211.783 2.215.994Belgeli Akreditifler6.538 2.369.868 2.376.406 4.211 2.211.783 2.215.994Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.183.694 1.315.274 3.498.968 347.044 1.719.823 2.066.867Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 13.849.888 5.657.438 19.507.326 13.618.283 2.521.407 16.139.690Cayılamaz Taahhütler1.755.702 5.657.438 7.413.140 1.680.493 2.521.407 4.201.900Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri538.885 5.631.575 6.170.460 595.909 2.497.633 3.093.542Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri735.796 0 735.796 620.130 0 620.130Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri83.156 0 83.156 62.333 0 62.333İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri392.490 0 392.490 396.015 0 396.015Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.682 0 1.682 2.413 0 2.413Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.693 25.863 29.556 3.693 23.774 27.467Cayılabilir Taahhütler12.094.186 0 12.094.186 11.937.790 0 11.937.790Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri12.094.186 0 12.094.186 11.937.790 0 11.937.790Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 21.322.220 149.760.995 171.083.215 19.112.596 140.256.839 159.369.435Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.850.000 0 2.850.000 2.250.000 0 2.250.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.850.000 0 2.850.000 2.250.000 0 2.250.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler18.472.220 149.760.995 168.233.215 16.862.596 140.256.839 157.119.435Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.654.547 9.945.266 11.599.813 2.078.511 7.235.331 9.313.842Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.472.692 4.309.224 5.781.916 1.693.029 2.925.800 4.618.829Vadeli Döviz Satım İşlemleri181.855 5.636.042 5.817.897 385.482 4.309.531 4.695.013Para ve Faiz Swap İşlemleri8.268.798 93.886.502 102.155.300 10.142.298 93.932.934 104.075.232Swap Para Alım İşlemleri658.394 16.678.577 17.336.971 789.765 17.710.189 18.499.954Swap Para Satım İşlemleri1.780.404 15.544.023 17.324.427 4.552.533 13.292.433 17.844.966Swap Faiz Alım İşlemleri2.915.000 30.831.951 33.746.951 2.400.000 31.465.156 33.865.156Swap Faiz Satım İşlemleri2.915.000 30.831.951 33.746.951 2.400.000 31.465.156 33.865.156Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları8.548.875 45.929.227 54.478.102 4.641.787 39.088.574 43.730.361Para Alım Opsiyonları5.061.899 8.010.533 13.072.432 3.320.031 4.963.669 8.283.700Para Satım Opsiyonları3.486.976 11.503.148 14.990.124 1.321.756 7.144.617 8.466.373Faiz Alım Opsiyonları0 13.207.773 13.207.773 0 13.490.144 13.490.144Faiz Satım Opsiyonları0 13.207.773 13.207.773 0 13.490.144 13.490.144Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satı 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER74.911.868 123.695.782 198.607.650 74.646.303 113.840.341 188.486.644EMANET KIYMETLER5.704.783 4.438.827 10.143.610 5.471.688 3.692.871 9.164.559Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları5.675.712 1.365.314 7.041.026 5.426.545 1.142.809 6.569.354Emanete Alınan Menkul Değerler6.570 1.843.401 1.849.971 5.989 1.363.782 1.369.771Tahsile Alınan Çekler5.005 1.229.949 1.234.954 4.244 1.185.098 1.189.342Tahsile Alınan Ticari Senetler11.284 163 11.447 11.401 1.182 12.583Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler6.212 0 6.212 23.509 0 23.509Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER69.177.075 119.167.656 188.344.731 69.144.605 110.065.382 179.209.987Menkul Kıymetler2.016.538 3.326.028 5.342.566 2.123.355 3.062.952 5.186.307Teminat Senetleri29.306.090 15.329.668 44.635.758 29.307.079 14.140.699 43.447.778Emtia10.685.963 5.342.981 16.028.944 10.522.916 5.677.350 16.200.266Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul17.414.916 61.708.853 79.123.769 17.054.937 55.367.793 72.422.730Diğer Rehinli Kıymetler9.753.568 33.460.126 43.213.694 10.136.318 31.816.588 41.952.906Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER30.010 89.299 119.309 30.010 82.088 112.098BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI116.468.449 284.186.435 400.654.884 110.789.958 261.889.122 372.679.080Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı771.833 1.278.677Alınan Faizler1.112.251 729.204Ödenen Faizler-850.287 -560.332Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar47.196 30.888Elde Edilen Diğer Kazançlar308.177 28.580Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar109.794 84.812Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-193.837 -131.078Ödenen Vergiler-59.154 -24.329DiğerVI-1 297.693 1.120.932Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-832.960 -917.524Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-282.961 -820Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-261.799 -300.658Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-92.459 -337.547Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışVI-1 -15.468 439.802Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-241.463 -252.207Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-610.310 474.099Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-694.449 -634.157Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)844.610 -113.595Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)VI-1 521.339 -192.441Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-61.127 361.153YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-161.161 -73.471İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-24.832 -7.477Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller84.193 140.870Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-139.011 -1.225.947Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.604.534 977.525Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-1.780.643 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar94.598 41.558Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-10.610 -369.420Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 1.171.599Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -1.538.044İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-10.610 -2.975Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi618.982 329.520Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)386.084 247.782Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-2 6.969.578 4.013.859Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-2 7.355.662 4.261.641Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)103.589 42.265DİĞER KAPSAMLI GELİRLER892.950 -183.323Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar892.950 -183.323Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri1.132.376 -221.037Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-16.633 -8.117Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-222.793 45.831TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)996.539 -141.058Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.004.321 17.806.556 26.810.877 8.897.971 18.235.706 27.133.677Nakit ve Nakit Benzerleri1.178.820 12.758.915 13.937.735 698.155 12.591.571 13.289.726Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 993.890 8.870.685 9.864.575 698.223 8.744.186 9.442.409BankalarI-3 185.313 3.891.356 4.076.669 186 3.849.928 3.850.114Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-383 -3.126 -3.509 -254 -2.543 -2.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarI-2 351.859 42.553 394.412 82.571 19.184 101.755Devlet Borçlanma Senetleri954 21.420 22.374 723 201 924Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 21.133 21.133 0 18.983 18.983Diğer Finansal Varlıklar350.905 0 350.905 81.848 0 81.848Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 6.133.653 4.460.172 10.593.825 6.015.351 4.024.089 10.039.440Devlet Borçlanma Senetleri4.385.327 3.867.294 8.252.621 3.839.372 3.477.533 7.316.905Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 381 5.278 4.897 359 5.256Diğer Finansal Varlıklar1.743.429 592.497 2.335.926 2.171.082 546.197 2.717.279Türev Finansal VarlıklarI-2 1.339.989 544.916 1.884.905 2.101.894 1.600.862 3.702.756Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.255.593 544.916 1.800.509 2.009.458 1.600.862 3.610.320Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-11 84.396 0 84.396 92.436 0 92.436İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.076.563 14.361.086 29.437.649 12.343.360 14.203.781 26.547.141KredilerI-5 14.231.885 14.517.052 28.748.937 13.422.045 14.147.077 27.569.122Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 2.105.309 1.071.772 3.177.081 270.117 1.064.923 1.335.040Devlet Borçlanma Senetleri194.542 1.071.772 1.266.314 198.108 1.064.923 1.263.031Diğer Finansal Varlıklar1.910.767 0 1.910.767 72.009 0 72.009Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.260.631 -1.227.738 -2.488.369 -1.348.802 -1.008.219 -2.357.021SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 274.767 0 274.767 296.839 0 296.839Satış Amaçlı274.767 0 274.767 296.839 0 296.839Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)I-7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 179.431 0 179.431 181.790 0 181.790MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 159.689 0 159.689 147.126 0 147.126Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer159.689 0 159.689 147.126 0 147.126YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI972 0 972 4.739 0 4.739ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 547.859 0 547.859 256.329 0 256.329DİĞER AKTİFLER (Net)I-17 709.481 205.411 914.892 710.991 187.373 898.364VARLIKLAR TOPLAMI25.953.083 32.373.053 58.326.136 22.839.145 32.626.860 55.466.005YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATII-1 14.455.944 25.584.672 40.040.616 11.162.411 27.254.677 38.417.088ALINAN KREDİLERII-3 0 1.691.200 1.691.200 0 1.708.596 1.708.596PARA PİYASALARINA BORÇLARII-4 2.529.222 674.437 3.203.659 1.884.402 340.500 2.224.902İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)II-5 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERII-2 939.775 675.346 1.615.121 1.155.844 1.572.905 2.728.749Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı933.576 675.346 1.608.922 1.155.844 1.572.905 2.728.749Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-8 6.199 0 6.199 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-7 123.161 0 123.161 120.180 0 120.180KARŞILIKLARII-9 447.117 62.294 509.411 288.862 62.439 351.301Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı43.576 0 43.576 35.868 0 35.868Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar403.541 62.294 465.835 252.994 62.439 315.433CARİ VERGİ BORCUII-10 638.361 0 638.361 73.803 0 73.803ERTELENMİŞ VERGİ BORCUII-10 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-12 0 4.093.427 4.093.427 0 3.833.893 3.833.893Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.093.427 4.093.427 0 3.833.893 3.833.893DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-6 746.577 1.101.114 1.847.691 564.536 1.876.007 2.440.543ÖZKAYNAKLAR4.731.402 -167.913 4.563.489 3.725.750 -158.800 3.566.950Ödenmiş SermayeII-13 3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.564 0 -3.564 -5.961 0 -5.961Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler993.401 -167.913 825.488 91.338 -158.800 -67.462Kar Yedekleri351.332 0 351.332 148.041 0 148.041Yasal YedeklerII-13 46.700 0 46.700 36.415 0 36.415Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler304.632 0 304.632 111.626 0 111.626Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar103.589 0 103.589 205.688 0 205.688Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı103.589 0 103.589 205.688 0 205.688Azınlık Payları0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI24.611.559 33.714.577 58.326.136 18.975.788 36.490.217 55.466.005Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİIV-1 1.293.087 839.749Kredilerden Alınan Faizler786.809 607.851Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler13.320 6.029Bankalardan Alınan Faizler4.069 6.828Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.938 3.485Menkul Değerlerden Alınan Faizler484.938 203.865Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar20.382 4.793Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar377.823 183.603İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler86.733 15.469Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri2.013 11.691FAİZ GİDERLERİ (-)IV-2 -1.017.798 -561.871Mevduata Verilen Faizler-820.040 -372.867Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-10.843 -9.057Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-63.419 -103.765İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-74.424 -70.640Kiralama Faiz Giderleri-4.429 -4.926Diğer Faiz Giderleri-44.643 -616NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ275.289 277.878NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ39.868 25.181Alınan Ücret ve Komisyonlar47.196 30.888Gayri Nakdi Kredilerden19.365 16.446Diğer27.831 14.442Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-7.328 -5.707Gayri Nakdi Kredilere0 -1Diğer-7.328 -5.706TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 302.391 113.918Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)280.551 7.839Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-188.519 589.865Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)210.359 -483.786DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 271.733 208.839FAALİYET BRÜT KÂRI889.281 625.816BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -299.444 -313.376DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )IV-6 -171.000 -79.000PERSONEL GİDERLERİ (-)-133.759 -82.158DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -136.239 -98.260NET FAALİYET KARI (ZARARI)148.839 53.022BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 148.839 53.022SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -45.250 -10.757Cari Vergi Karşılığı-559.573 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-289.318 -172.219Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi803.641 161.462SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 103.589 42.265DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 103.589 42.265Grubun Karı (Zararı)103.589 42.265Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,03100000 0,01300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028625BIST