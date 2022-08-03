***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.484 -29.796 0 0 0 84.598 2.318 0 2.318Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 130.543 0 -134.209 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.209 0 -134.209 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 -3.666 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 6.917 0 0 11.582 -72.452 0 148.041 0 84.598 3.458.148 0 3.458.148Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 6.917 0 0 -43.524 -23.938 0 148.041 0 205.688 3.566.950 0 3.566.950TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 6.917 0 0 -43.524 -23.938 0 148.041 0 205.688 3.566.950 0 3.566.950Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 725.640 12.624 0 0 0 342.577 1.080.841 0 1.080.841Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 203.291 0 -205.688 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.688 0 -205.688 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 -2.397 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 9.314 0 0 682.116 -11.314 0 351.332 0 342.577 4.647.791 0 4.647.791Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER42.973.978 153.469.197 196.443.175 36.143.655 148.048.781 184.192.436GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 7.728.702 4.742.540 12.471.242 3.412.776 5.270.535 8.683.311Teminat Mektupları5.350.694 1.614.898 6.965.592 3.061.521 1.333.953 4.395.474Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları5.350.694 1.614.898 6.965.592 3.061.521 1.333.953 4.395.474Banka Kredileri0 0 0 0 4.976 4.976İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 4.976 4.976Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler6.793 2.612.477 2.619.270 4.211 2.211.783 2.215.994Belgeli Akreditifler6.793 2.612.477 2.619.270 4.211 2.211.783 2.215.994Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.371.215 515.165 2.886.380 347.044 1.719.823 2.066.867Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER14.007.835 2.693.146 16.700.981 13.618.283 2.521.407 16.139.690Cayılamaz Taahhütler(5.III.1) 1.359.757 2.693.146 4.052.903 1.680.493 2.521.407 4.201.900Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri51.252 2.663.746 2.714.998 595.909 2.497.633 3.093.542Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri813.296 0 813.296 620.130 0 620.130Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri77.488 0 77.488 62.333 0 62.333İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri412.411 0 412.411 396.015 0 396.015Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.617 0 1.617 2.413 0 2.413Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.693 29.400 33.093 3.693 23.774 27.467Cayılabilir Taahhütler12.648.078 0 12.648.078 11.937.790 0 0 12.648.078 11.937.790 0 11.937.790Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.5) 21.237.441 146.033.511 167.270.952 19.112.596 140.256.839 159.369.435Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar3.050.000 0 3.050.000 2.250.000 0 2.250.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler3.050.000 0 3.050.000 2.250.000 0 2.250.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler18.187.441 146.033.511 164.220.952 16.862.596 140.256.839 157.119.435Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri517.578 9.422.126 9.939.704 2.078.511 7.235.331 9.313.842Vadeli Döviz Alım İşlemleri351.110 4.566.266 4.917.376 1.693.029 2.925.800 4.618.829Vadeli Döviz Satım İşlemleri166.468 4.855.860 5.022.328 385.482 4.309.531 4.695.013Para ve Faiz Swap İşlemleri7.346.087 90.732.445 98.078.532 10.142.298 93.932.934 104.075.232Swap Para Alım İşlemleri321.535 16.483.235 16.804.770 789.765 17.710.189 18.499.954Swap Para Satım İşlemleri1.394.552 14.900.000 16.294.552 4.552.533 13.292.433 17.844.966Swap Faiz Alım İşlemleri2.815.000 29.674.605 32.489.605 2.400.000 31.465.156 33.865.156Swap Faiz Satım İşlemleri2.815.000 29.674.605 32.489.605 2.400.000 31.465.156 33.865.156Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları10.323.776 45.878.940 56.202.716 4.641.787 39.088.574 43.730.361Para Alım Opsiyonları6.504.734 9.025.780 15.530.514 3.320.031 4.963.669 8.283.700Para Satım Opsiyonları3.819.042 11.828.932 15.647.974 1.321.756 7.144.617 8.466.373Faiz Alım Opsiyonları0 12.512.114 12.512.114 0 13.490.144 13.490.144Faiz Satım Opsiyonları0 12.512.114 12.512.114 0 13.490.144 13.490.144Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER75.990.002 145.515.915 221.505.917 74.646.303 113.840.341 188.486.644EMANET KIYMETLER6.123.847 5.144.582 11.268.429 5.471.688 3.692.871 9.164.559Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları5.848.686 1.479.313 7.327.999 5.426.545 1.142.809 6.569.354Emanete Alınan Menkul Değerler246.738 2.313.224 2.559.962 5.989 1.363.782 1.369.771Tahsile Alınan Çekler12.411 1.352.045 1.364.456 4.244 1.185.098 1.189.342Tahsile Alınan Ticari Senetler9.355 0 9.355 11.401 1.182 12.583Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler6.657 0 6.657 23.509 0 23.509Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER69.836.145 140.269.818 210.105.963 69.144.605 110.065.382 179.209.987Menkul Kıymetler2.000.105 3.797.347 5.797.452 2.123.355 3.062.952 5.186.307Teminat Senetleri30.172.048 16.746.914 46.918.962 29.307.079 14.140.699 43.447.778Emtia10.525.943 3.070.755 13.596.698 10.522.916 5.677.350 16.200.266Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul17.517.148 73.973.749 91.490.897 17.054.937 55.367.793 72.422.730Diğer Rehinli Kıymetler9.620.901 42.681.053 52.301.954 10.136.318 31.816.588 41.952.906Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER30.010 101.515 131.525 30.010 82.088 112.098BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI118.963.980 298.985.112 417.949.092 110.789.958 261.889.122 372.679.080Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.190.617 1.615.257Alınan Faizler1.931.095 1.547.084Ödenen Faizler-1.883.131 -1.192.525Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar93.016 61.981Elde Edilen Diğer Kazançlar421.701 58.109Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar277.863 212.256Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-417.249 -259.586Ödenen Vergiler-539.235 -19.760Diğer2.306.557 1.207.698Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.524.856 -760.671Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-177.408 175.367Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-809.755 -38.332Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.603.678 -1.509.737Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış153.230 566.078Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-219.076 -740.649Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-274.926 1.100.877Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-1.168.898 -761.571Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.058.992 -549.268Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.483.337 996.564Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.334.239 854.586YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-331.664 -453.822İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-34.361 -24.991Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller272.215 185.957Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-945.706 -1.926.051Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar2.188.767 1.269.705Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-2.466.549 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar653.970 41.558Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit234.109 -222.794Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit256.325 1.411.855Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -1.617.724İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-22.216 -16.925Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.453.947 537.056Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)22.153 715.026Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.969.578 4.013.859Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.991.731 4.728.885Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)342.577 84.598DİĞER KAPSAMLI GELİRLER738.264 -82.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar738.264 -82.280Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri963.928 -65.609Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)18.559 -38.201Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-244.223 21.530TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.080.841 2.318Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.584.268 18.076.384 27.660.652 8.897.971 18.235.706 27.133.677Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 1.179.080 12.942.531 14.121.611 698.155 12.591.571 13.289.726Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.179.557 10.020.085 11.199.642 698.223 8.744.186 9.442.409Bankalar(5.I.3) 122 2.925.832 2.925.954 186 3.849.928 3.850.114Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-599 -3.386 -3.985 -254 -2.543 -2.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.2) 245.852 46.158 292.010 82.571 19.184 101.755Devlet Borçlanma Senetleri1.043 24.830 25.873 723 201 924Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 21.328 21.328 0 18.983 18.983Diğer Finansal Varlıklar244.809 0 244.809 81.848 0 81.848Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 6.939.034 4.699.235 11.638.269 6.015.351 4.024.089 10.039.440Devlet Borçlanma Senetleri5.611.314 4.024.635 9.635.949 3.839.372 3.477.533 7.316.905Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler4.897 407 5.304 4.897 359 5.256Diğer Finansal Varlıklar1.322.823 674.193 1.997.016 2.171.082 546.197 2.717.279Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 1.220.302 388.460 1.608.762 2.101.894 1.600.862 3.702.756Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.110.270 388.460 1.498.730 2.009.458 1.600.862 3.610.320Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı110.032 0 110.032 92.436 0 92.436İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.6) 17.314.541 15.176.872 32.491.413 12.343.360 14.203.781 26.547.141Krediler(5.I.5) 16.259.087 15.428.037 31.687.124 13.422.045 14.147.077 27.569.122Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.5) 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 2.318.447 1.204.801 3.523.248 270.117 1.064.923 1.335.040Devlet Borçlanma Senetleri198.981 1.204.801 1.403.782 198.108 1.064.923 1.263.031Diğer Finansal Varlıklar2.119.466 0 2.119.466 72.009 0 72.009Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.262.993 -1.455.966 -2.718.959 -1.348.802 -1.008.219 -2.357.021SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 261.996 0 261.996 296.839 0 296.839Satış Amaçlı261.996 0 261.996 296.839 0 296.839Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 184.346 0 184.346 181.790 0 181.790MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 136.588 0 136.588 147.126 0 147.126Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer136.588 0 136.588 147.126 0 147.126YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI23.596 0 23.596 4.739 0 4.739ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 386.594 0 386.594 256.329 0 256.329DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 799.615 232.559 1.032.174 710.991 187.373 898.364VARLIKLAR TOPLAMI28.691.544 33.485.815 62.177.359 22.839.145 32.626.860 55.466.005YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 15.065.372 28.103.138 43.168.510 11.162.411 27.254.677 38.417.088ALINAN KREDİLER(5.II.3) 0 2.173.756 2.173.756 0 1.708.596 1.708.596PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.501.661 633.748 4.135.409 1.884.402 340.500 2.224.902İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.4) 253.826 0 253.826 0 0 0Bonolar253.826 0 253.826 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 342.005 413.027 755.032 1.155.844 1.572.905 2.728.749Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı336.198 413.027 749.225 1.155.844 1.572.905 2.728.749Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı5.807 0 5.807 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 131.239 0 131.239 120.180 0 120.180KARŞILIKLAR(5.II.8) 282.992 353.791 636.783 288.862 62.439 351.301Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı45.329 0 45.329 35.868 0 35.868Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar237.663 353.791 591.454 252.994 62.439 315.433CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 63.306 0 63.306 73.803 0 73.803ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 4.741.296 4.741.296 0 3.833.893 3.833.893Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 4.741.296 4.741.296 0 3.833.893 3.833.893DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 705.926 764.485 1.470.411 564.536 1.876.007 2.440.543ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 5.114.211 -466.420 4.647.791 3.725.750 -158.800 3.566.950Ödenmiş Sermaye3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.564 0 -3.564 -5.961 0 -5.961Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.137.222 -466.420 670.802 91.338 -158.800 -67.462Kar Yedekleri351.332 0 351.332 148.041 0 148.041Yasal Yedekler46.700 0 46.700 36.415 0 36.415Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler304.632 0 304.632 111.626 0 111.626Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar342.577 0 342.577 205.688 0 205.688Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı342.577 0 342.577 205.688 0 205.688YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI25.460.538 36.716.821 62.177.359 18.975.788 36.490.217 55.466.005Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 2.992.431 1.730.190 1.699.344 890.441Kredilerden Alınan Faizler1.729.705 1.208.780 942.896 600.929Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler15.469 17.366 2.149 11.337Bankalardan Alınan Faizler11.050 10.328 6.981 3.500Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.056 5.420 1.118 1.935Menkul Değerlerden Alınan Faizler1.229.457 474.115 744.519 270.250Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar39.268 20.099 18.886 15.306Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar905.268 422.271 527.445 238.668İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler284.921 31.745 198.188 16.276Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri3.694 14.181 1.681 2.490FAİZ GİDERLERİ (-)-2.034.881 -1.258.389 -1.017.083 -696.518Mevduata Verilen Faizler(5.IV.2) -1.593.545 -850.416 -773.505 -477.549Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(5.IV.2) -23.484 -18.553 -12.641 -9.496Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-165.346 -234.525 -101.927 -130.760İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(5.IV.2) -174.906 -141.340 -100.482 -70.700Kiralama Faiz Giderleri-10.636 -10.979 -6.207 -6.053Diğer Faiz Giderleri-66.964 -2.576 -22.321 -1.960NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ957.550 471.801 682.261 193.923NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ76.893 52.136 37.025 26.955Alınan Ücret ve Komisyonlar93.016 61.981 45.820 31.093Gayri Nakdi Kredilerden41.252 32.686 21.887 16.240Diğer(5.IV.12) 51.764 29.295 23.933 14.853Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-16.123 -9.845 -8.795 -4.138Gayri Nakdi Kredilere0 -2 0 -1Diğer(5.IV.12) -16.123 -9.843 -8.795 -4.137TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 368.716 19.752 66.325 -94.166Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)383.447 27.364 102.896 19.525Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)509.402 525.139 697.921 -64.726Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-524.133 -532.751 -734.492 -48.965DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 399.416 582.503 127.683 373.664FAALİYET BRÜT KÂRI1.802.575 1.126.192 913.294 500.376BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -529.887 -657.475 -230.443 -344.099DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-262.716 -5.500 -91.716 73.500PERSONEL GİDERLERİ (-)-263.283 -164.882 -129.524 -82.724DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -299.975 -188.076 -163.736 -89.816NET FAALİYET KARI (ZARARI)446.714 110.259 297.875 57.237BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 446.714 110.259 297.875 57.237SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -104.137 -25.661 -58.887 -14.904Cari Vergi Karşılığı-478.625 0 80.948 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-572.417 -140.155 -283.099 32.064Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi946.905 114.494 143.264 -46.968SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 342.577 84.598 238.988 42.333DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 342.577 84.598 238.988 42.333Grubun Karı (Zararı)342.577 84.598 238.988 42.333Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,10400000 0,02600000 0,07300000 0,01300000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051573BIST