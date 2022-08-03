***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
03.08.2022 18:11
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -52.484 -29.796 0 0 0 84.598 2.318 0 2.318
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 130.543 0 -134.209 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.209 0 -134.209 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 -3.666 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 6.917 0 0 11.582 -72.452 0 148.041 0 84.598 3.458.148 0 3.458.148
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 6.917 0 0 -43.524 -23.938 0 148.041 0 205.688 3.566.950 0 3.566.950
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 6.917 0 0 -43.524 -23.938 0 148.041 0 205.688 3.566.950 0 3.566.950
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 725.640 12.624 0 0 0 342.577 1.080.841 0 1.080.841
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 203.291 0 -205.688 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.688 0 -205.688 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 -2.397 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 9.314 0 0 682.116 -11.314 0 351.332 0 342.577 4.647.791 0 4.647.791
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
42.973.978 153.469.197 196.443.175 36.143.655 148.048.781 184.192.436
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 7.728.702 4.742.540 12.471.242 3.412.776 5.270.535 8.683.311
Teminat Mektupları
5.350.694 1.614.898 6.965.592 3.061.521 1.333.953 4.395.474
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
5.350.694 1.614.898 6.965.592 3.061.521 1.333.953 4.395.474
Banka Kredileri
0 0 0 0 4.976 4.976
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 4.976 4.976
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
6.793 2.612.477 2.619.270 4.211 2.211.783 2.215.994
Belgeli Akreditifler
6.793 2.612.477 2.619.270 4.211 2.211.783 2.215.994
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.371.215 515.165 2.886.380 347.044 1.719.823 2.066.867
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
14.007.835 2.693.146 16.700.981 13.618.283 2.521.407 16.139.690
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 1.359.757 2.693.146 4.052.903 1.680.493 2.521.407 4.201.900
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
51.252 2.663.746 2.714.998 595.909 2.497.633 3.093.542
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
813.296 0 813.296 620.130 0 620.130
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
77.488 0 77.488 62.333 0 62.333
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
412.411 0 412.411 396.015 0 396.015
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.617 0 1.617 2.413 0 2.413
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.693 29.400 33.093 3.693 23.774 27.467
Cayılabilir Taahhütler
12.648.078 0 12.648.078 11.937.790 0 0 12.648.078 11.937.790 0 11.937.790
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 21.237.441 146.033.511 167.270.952 19.112.596 140.256.839 159.369.435
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.050.000 0 3.050.000 2.250.000 0 2.250.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.050.000 0 3.050.000 2.250.000 0 2.250.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.187.441 146.033.511 164.220.952 16.862.596 140.256.839 157.119.435
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
517.578 9.422.126 9.939.704 2.078.511 7.235.331 9.313.842
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
351.110 4.566.266 4.917.376 1.693.029 2.925.800 4.618.829
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
166.468 4.855.860 5.022.328 385.482 4.309.531 4.695.013
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.346.087 90.732.445 98.078.532 10.142.298 93.932.934 104.075.232
Swap Para Alım İşlemleri
321.535 16.483.235 16.804.770 789.765 17.710.189 18.499.954
Swap Para Satım İşlemleri
1.394.552 14.900.000 16.294.552 4.552.533 13.292.433 17.844.966
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.815.000 29.674.605 32.489.605 2.400.000 31.465.156 33.865.156
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.815.000 29.674.605 32.489.605 2.400.000 31.465.156 33.865.156
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.323.776 45.878.940 56.202.716 4.641.787 39.088.574 43.730.361
Para Alım Opsiyonları
6.504.734 9.025.780 15.530.514 3.320.031 4.963.669 8.283.700
Para Satım Opsiyonları
3.819.042 11.828.932 15.647.974 1.321.756 7.144.617 8.466.373
Faiz Alım Opsiyonları
0 12.512.114 12.512.114 0 13.490.144 13.490.144
Faiz Satım Opsiyonları
0 12.512.114 12.512.114 0 13.490.144 13.490.144
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
75.990.002 145.515.915 221.505.917 74.646.303 113.840.341 188.486.644
EMANET KIYMETLER
6.123.847 5.144.582 11.268.429 5.471.688 3.692.871 9.164.559
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.848.686 1.479.313 7.327.999 5.426.545 1.142.809 6.569.354
Emanete Alınan Menkul Değerler
246.738 2.313.224 2.559.962 5.989 1.363.782 1.369.771
Tahsile Alınan Çekler
12.411 1.352.045 1.364.456 4.244 1.185.098 1.189.342
Tahsile Alınan Ticari Senetler
9.355 0 9.355 11.401 1.182 12.583
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
6.657 0 6.657 23.509 0 23.509
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
69.836.145 140.269.818 210.105.963 69.144.605 110.065.382 179.209.987
Menkul Kıymetler
2.000.105 3.797.347 5.797.452 2.123.355 3.062.952 5.186.307
Teminat Senetleri
30.172.048 16.746.914 46.918.962 29.307.079 14.140.699 43.447.778
Emtia
10.525.943 3.070.755 13.596.698 10.522.916 5.677.350 16.200.266
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
17.517.148 73.973.749 91.490.897 17.054.937 55.367.793 72.422.730
Diğer Rehinli Kıymetler
9.620.901 42.681.053 52.301.954 10.136.318 31.816.588 41.952.906
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
30.010 101.515 131.525 30.010 82.088 112.098
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
118.963.980 298.985.112 417.949.092 110.789.958 261.889.122 372.679.080
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.190.617 1.615.257
Alınan Faizler
1.931.095 1.547.084
Ödenen Faizler
-1.883.131 -1.192.525
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
93.016 61.981
Elde Edilen Diğer Kazançlar
421.701 58.109
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
277.863 212.256
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-417.249 -259.586
Ödenen Vergiler
-539.235 -19.760
Diğer
2.306.557 1.207.698
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.524.856 -760.671
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-177.408 175.367
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-809.755 -38.332
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.603.678 -1.509.737
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
153.230 566.078
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-219.076 -740.649
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-274.926 1.100.877
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-1.168.898 -761.571
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.058.992 -549.268
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.483.337 996.564
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.334.239 854.586
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-331.664 -453.822
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-34.361 -24.991
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
272.215 185.957
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-945.706 -1.926.051
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.188.767 1.269.705
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.466.549 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
653.970 41.558
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
234.109 -222.794
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
256.325 1.411.855
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -1.617.724
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-22.216 -16.925
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.453.947 537.056
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
22.153 715.026
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.969.578 4.013.859
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.991.731 4.728.885
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
342.577 84.598
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
738.264 -82.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
738.264 -82.280
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
963.928 -65.609
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
18.559 -38.201
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-244.223 21.530
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.080.841 2.318
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.584.268 18.076.384 27.660.652 8.897.971 18.235.706 27.133.677
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 1.179.080 12.942.531 14.121.611 698.155 12.591.571 13.289.726
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.179.557 10.020.085 11.199.642 698.223 8.744.186 9.442.409
Bankalar
(5.I.3) 122 2.925.832 2.925.954 186 3.849.928 3.850.114
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-599 -3.386 -3.985 -254 -2.543 -2.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 245.852 46.158 292.010 82.571 19.184 101.755
Devlet Borçlanma Senetleri
1.043 24.830 25.873 723 201 924
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 21.328 21.328 0 18.983 18.983
Diğer Finansal Varlıklar
244.809 0 244.809 81.848 0 81.848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 6.939.034 4.699.235 11.638.269 6.015.351 4.024.089 10.039.440
Devlet Borçlanma Senetleri
5.611.314 4.024.635 9.635.949 3.839.372 3.477.533 7.316.905
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 407 5.304 4.897 359 5.256
Diğer Finansal Varlıklar
1.322.823 674.193 1.997.016 2.171.082 546.197 2.717.279
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 1.220.302 388.460 1.608.762 2.101.894 1.600.862 3.702.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.110.270 388.460 1.498.730 2.009.458 1.600.862 3.610.320
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
110.032 0 110.032 92.436 0 92.436
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 17.314.541 15.176.872 32.491.413 12.343.360 14.203.781 26.547.141
Krediler
(5.I.5) 16.259.087 15.428.037 31.687.124 13.422.045 14.147.077 27.569.122
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 2.318.447 1.204.801 3.523.248 270.117 1.064.923 1.335.040
Devlet Borçlanma Senetleri
198.981 1.204.801 1.403.782 198.108 1.064.923 1.263.031
Diğer Finansal Varlıklar
2.119.466 0 2.119.466 72.009 0 72.009
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.262.993 -1.455.966 -2.718.959 -1.348.802 -1.008.219 -2.357.021
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 261.996 0 261.996 296.839 0 296.839
Satış Amaçlı
261.996 0 261.996 296.839 0 296.839
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 184.346 0 184.346 181.790 0 181.790
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 136.588 0 136.588 147.126 0 147.126
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
136.588 0 136.588 147.126 0 147.126
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
23.596 0 23.596 4.739 0 4.739
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 386.594 0 386.594 256.329 0 256.329
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 799.615 232.559 1.032.174 710.991 187.373 898.364
VARLIKLAR TOPLAMI
28.691.544 33.485.815 62.177.359 22.839.145 32.626.860 55.466.005
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.1) 15.065.372 28.103.138 43.168.510 11.162.411 27.254.677 38.417.088
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 0 2.173.756 2.173.756 0 1.708.596 1.708.596
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.501.661 633.748 4.135.409 1.884.402 340.500 2.224.902
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 253.826 0 253.826 0 0 0
Bonolar
253.826 0 253.826 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 342.005 413.027 755.032 1.155.844 1.572.905 2.728.749
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
336.198 413.027 749.225 1.155.844 1.572.905 2.728.749
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5.807 0 5.807 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 131.239 0 131.239 120.180 0 120.180
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 282.992 353.791 636.783 288.862 62.439 351.301
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
45.329 0 45.329 35.868 0 35.868
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
237.663 353.791 591.454 252.994 62.439 315.433
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 63.306 0 63.306 73.803 0 73.803
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 4.741.296 4.741.296 0 3.833.893 3.833.893
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.741.296 4.741.296 0 3.833.893 3.833.893
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 705.926 764.485 1.470.411 564.536 1.876.007 2.440.543
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 5.114.211 -466.420 4.647.791 3.725.750 -158.800 3.566.950
Ödenmiş Sermaye
3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.564 0 -3.564 -5.961 0 -5.961
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.137.222 -466.420 670.802 91.338 -158.800 -67.462
Kar Yedekleri
351.332 0 351.332 148.041 0 148.041
Yasal Yedekler
46.700 0 46.700 36.415 0 36.415
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
304.632 0 304.632 111.626 0 111.626
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
342.577 0 342.577 205.688 0 205.688
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
342.577 0 342.577 205.688 0 205.688
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
25.460.538 36.716.821 62.177.359 18.975.788 36.490.217 55.466.005
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 2.992.431 1.730.190 1.699.344 890.441
Kredilerden Alınan Faizler
1.729.705 1.208.780 942.896 600.929
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.469 17.366 2.149 11.337
Bankalardan Alınan Faizler
11.050 10.328 6.981 3.500
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.056 5.420 1.118 1.935
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.229.457 474.115 744.519 270.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
39.268 20.099 18.886 15.306
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
905.268 422.271 527.445 238.668
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
284.921 31.745 198.188 16.276
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.694 14.181 1.681 2.490
FAİZ GİDERLERİ (-)
-2.034.881 -1.258.389 -1.017.083 -696.518
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -1.593.545 -850.416 -773.505 -477.549
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -23.484 -18.553 -12.641 -9.496
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-165.346 -234.525 -101.927 -130.760
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -174.906 -141.340 -100.482 -70.700
Kiralama Faiz Giderleri
-10.636 -10.979 -6.207 -6.053
Diğer Faiz Giderleri
-66.964 -2.576 -22.321 -1.960
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
957.550 471.801 682.261 193.923
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
76.893 52.136 37.025 26.955
Alınan Ücret ve Komisyonlar
93.016 61.981 45.820 31.093
Gayri Nakdi Kredilerden
41.252 32.686 21.887 16.240
Diğer
(5.IV.12) 51.764 29.295 23.933 14.853
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-16.123 -9.845 -8.795 -4.138
Gayri Nakdi Kredilere
0 -2 0 -1
Diğer
(5.IV.12) -16.123 -9.843 -8.795 -4.137
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 368.716 19.752 66.325 -94.166
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
383.447 27.364 102.896 19.525
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
509.402 525.139 697.921 -64.726
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-524.133 -532.751 -734.492 -48.965
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 399.416 582.503 127.683 373.664
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.802.575 1.126.192 913.294 500.376
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -529.887 -657.475 -230.443 -344.099
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-262.716 -5.500 -91.716 73.500
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-263.283 -164.882 -129.524 -82.724
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -299.975 -188.076 -163.736 -89.816
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
446.714 110.259 297.875 57.237
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 446.714 110.259 297.875 57.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -104.137 -25.661 -58.887 -14.904
Cari Vergi Karşılığı
-478.625 0 80.948 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-572.417 -140.155 -283.099 32.064
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
946.905 114.494 143.264 -46.968
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 342.577 84.598 238.988 42.333
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 342.577 84.598 238.988 42.333
Grubun Karı (Zararı)
342.577 84.598 238.988 42.333
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,10400000 0,02600000 0,07300000 0,01300000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051573
BIST