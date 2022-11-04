***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
04.11.2022 18:15
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77.861 -34.744 0 0 0 140.703 28.098 0 28.098
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 130.543 0 -134.209 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.209 0 -134.209 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 -3.666 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 6.917 0 0 -13.795 -77.400 0 148.041 0 140.703 3.483.928 0 3.483.928
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 6.917 0 0 -43.524 -23.938 0 148.041 0 205.688 3.566.950 0 3.566.950
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 6.917 0 0 -43.524 -23.938 0 148.041 0 205.688 3.566.950 0 3.566.950
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 695.807 -44.263 0 0 0 703.446 1.354.990 0 1.354.990
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 203.291 0 -205.688 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.688 0 -205.688 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 -2.397 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 9.314 0 0 652.283 -68.201 0 351.332 0 703.446 4.921.940 0 4.921.940
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
44.112.619 152.724.522 196.837.141 36.143.655 148.048.781 184.192.436
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 8.521.299 3.722.026 12.243.325 3.412.776 5.270.535 8.683.311
Teminat Mektupları
6.229.399 1.352.967 7.582.366 3.061.521 1.333.953 4.395.474
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
6.229.399 1.352.967 7.582.366 3.061.521 1.333.953 4.395.474
Banka Kredileri
0 0 0 0 4.976 4.976
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 4.976 4.976
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
91.300 2.185.216 2.276.516 4.211 2.211.783 2.215.994
Belgeli Akreditifler
91.300 2.185.216 2.276.516 4.211 2.211.783 2.215.994
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.200.600 183.843 2.384.443 347.044 1.719.823 2.066.867
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
15.644.835 5.381.544 21.026.379 13.618.283 2.521.407 16.139.690
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 2.222.215 5.381.544 7.603.759 1.680.493 2.521.407 4.201.900
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
730.370 5.348.954 6.079.324 595.909 2.497.633 3.093.542
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
936.006 0 936.006 620.130 0 620.130
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
74.429 0 74.429 62.333 0 62.333
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
476.040 0 476.040 396.015 0 396.015
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.677 0 1.677 2.413 0 2.413
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.693 32.590 36.283 3.693 23.774 27.467
Cayılabilir Taahhütler
13.422.620 0 13.422.620 11.937.790 0 11.937.790
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
13.422.620 0 13.422.620 11.937.790 0 11.937.790
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 19.946.485 143.620.952 163.567.437 19.112.596 140.256.839 159.369.435
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.950.000 0 1.950.000 2.250.000 0 2.250.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.950.000 0 1.950.000 2.250.000 0 2.250.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.996.485 143.620.952 161.617.437 16.862.596 140.256.839 157.119.435
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
113.363 7.522.799 7.636.162 2.078.511 7.235.331 9.313.842
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
41.377 3.705.665 3.747.042 1.693.029 2.925.800 4.618.829
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
71.986 3.817.134 3.889.120 385.482 4.309.531 4.695.013
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.715.258 89.032.597 95.747.855 10.142.298 93.932.934 104.075.232
Swap Para Alım İşlemleri
83.174 19.683.363 19.766.537 789.765 17.710.189 18.499.954
Swap Para Satım İşlemleri
3.202.084 16.152.468 19.354.552 4.552.533 13.292.433 17.844.966
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.715.000 26.598.383 28.313.383 2.400.000 31.465.156 33.865.156
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.715.000 26.598.383 28.313.383 2.400.000 31.465.156 33.865.156
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
11.167.864 47.065.556 58.233.420 4.641.787 39.088.574 43.730.361
Para Alım Opsiyonları
6.042.142 10.448.448 16.490.590 3.320.031 4.963.669 8.283.700
Para Satım Opsiyonları
5.125.722 12.576.704 17.702.426 1.321.756 7.144.617 8.466.373
Faiz Alım Opsiyonları
0 12.020.202 12.020.202 0 13.490.144 13.490.144
Faiz Satım Opsiyonları
0 12.020.202 12.020.202 0 13.490.144 13.490.144
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
79.630.585 150.467.676 230.098.261 74.646.303 113.840.341 188.486.644
EMANET KIYMETLER
6.138.969 6.302.615 12.441.584 5.471.688 3.692.871 9.164.559
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 5.426.545 1.142.809 6.569.354
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.105.144 5.026.549 11.131.693 5.989 1.363.782 1.369.771
Tahsile Alınan Çekler
19.110 1.276.066 1.295.176 4.244 1.185.098 1.189.342
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.969 0 6.969 11.401 1.182 12.583
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
7.746 0 7.746 23.509 0 23.509
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
73.476.606 144.052.533 217.529.139 69.144.605 110.065.382 179.209.987
Menkul Kıymetler
1.938.925 3.713.299 5.652.224 2.123.355 3.062.952 5.186.307
Teminat Senetleri
31.348.887 18.182.041 49.530.928 29.307.079 14.140.699 43.447.778
Emtia
10.533.718 3.333.913 13.867.631 10.522.916 5.677.350 16.200.266
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
20.296.059 79.186.313 99.482.372 17.054.937 55.367.793 72.422.730
Diğer Rehinli Kıymetler
9.359.017 39.636.967 48.995.984 10.136.318 31.816.588 41.952.906
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
15.010 112.528 127.538 30.010 82.088 112.098
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
123.743.204 303.192.198 426.935.402 110.789.958 261.889.122 372.679.080
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.497.416 1.946.680
Alınan Faizler
4.396.652 2.685.981
Ödenen Faizler
-3.230.519 -1.885.210
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
150.051 95.473
Elde Edilen Diğer Kazançlar
515.877 83.532
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
408.888 369.530
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-682.245 -389.957
Ödenen Vergiler
-560.047 -28.477
Diğer
1.498.759 1.015.808
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.916.876 646.829
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
71.295 177.229
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
410.467 166.798
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.826.694 -1.181.514
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-568.101 -62.214
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-234.713 -524.485
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-568.140 2.466.675
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-679.554 466.730
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
583.237 -1.636.447
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.104.673 774.057
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.419.460 2.593.509
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.603.088 -1.593.733
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-63.053 -51.571
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
532.481 316.573
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.397.118 -5.424.638
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.022.237 3.524.345
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.417.401 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.925.942 41.558
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-35.064 -658.287
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
256.325 1.528.052
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-256.325 -2.164.505
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-35.064 -21.834
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.388.520 712.684
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.537.084 1.054.173
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.969.578 4.013.859
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.506.662 5.068.032
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
703.446 140.703
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
651.544 -112.605
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
651.544 -112.605
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
924.166 -97.347
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-57.413 -44.581
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-215.209 29.323
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.354.990 28.098
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.921.087 18.539.512 26.460.599 8.897.971 18.235.706 27.133.677
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 1.271.882 13.144.459 14.416.341 698.155 12.591.571 13.289.726
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.272.819 7.989.080 9.261.899 698.223 8.744.186 9.442.409
Bankalar
(5.I.3) 112 5.167.978 5.168.090 186 3.849.928 3.850.114
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.049 -12.599 -13.648 -254 -2.543 -2.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 1.490 28.339 29.829 82.571 19.184 101.755
Devlet Borçlanma Senetleri
1.490 7.007 8.497 723 201 924
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 21.332 21.332 0 18.983 18.983
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 81.848 0 81.848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 5.987.745 4.384.772 10.372.517 6.015.351 4.024.089 10.039.440
Devlet Borçlanma Senetleri
5.348.130 4.384.349 9.732.479 3.839.372 3.477.533 7.316.905
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.979 423 11.402 4.897 359 5.256
Diğer Finansal Varlıklar
628.636 0 628.636 2.171.082 546.197 2.717.279
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 659.970 981.942 1.641.912 2.101.894 1.600.862 3.702.756
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
626.500 981.942 1.608.442 2.009.458 1.600.862 3.610.320
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
33.470 0 33.470 92.436 0 92.436
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 20.481.927 14.220.053 34.701.980 12.343.360 14.203.781 26.547.141
Krediler
(5.I.5) 18.362.367 14.187.337 32.549.704 13.422.045 14.147.077 27.569.122
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 3.307.976 855.369 4.163.345 270.117 1.064.923 1.335.040
Devlet Borçlanma Senetleri
1.654.240 855.369 2.509.609 198.108 1.064.923 1.263.031
Diğer Finansal Varlıklar
1.653.736 0 1.653.736 72.009 0 72.009
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.188.416 -822.653 -2.011.069 -1.348.802 -1.008.219 -2.357.021
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 946.720 0 946.720 296.839 0 296.839
Satış Amaçlı
946.720 0 946.720 296.839 0 296.839
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 183.809 0 183.809 181.790 0 181.790
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 147.730 0 147.730 147.126 0 147.126
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
147.730 0 147.730 147.126 0 147.126
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
469 0 469 4.739 0 4.739
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 406.541 0 406.541 256.329 0 256.329
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 888.541 9.168 897.709 710.991 187.373 898.364
VARLIKLAR TOPLAMI
30.976.824 32.768.733 63.745.557 22.839.145 32.626.860 55.466.005
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.II.1) 18.168.637 26.620.242 44.788.879 11.162.411 27.254.677 38.417.088
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 21.901 1.430.817 1.452.718 0 1.708.596 1.708.596
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.779.719 665.084 3.444.803 1.884.402 340.500 2.224.902
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 283.083 885.054 1.168.137 1.155.844 1.572.905 2.728.749
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
250.494 885.054 1.135.548 1.155.844 1.572.905 2.728.749
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
32.589 0 32.589 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 137.097 0 137.097 120.180 0 120.180
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 646.956 58.138 705.094 288.862 62.439 351.301
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
47.208 0 47.208 35.868 0 35.868
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
599.748 58.138 657.886 252.994 62.439 315.433
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 152.308 0 152.308 73.803 0 73.803
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 5.166.344 5.166.344 0 3.833.893 3.833.893
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 5.166.344 5.166.344 0 3.833.893 3.833.893
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 765.725 1.042.512 1.808.237 564.536 1.876.007 2.440.543
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 5.335.097 -413.157 4.921.940 3.725.750 -158.800 3.566.950
Ödenmiş Sermaye
3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842
Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-3.564 0 -3.564 -5.961 0 -5.961
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
997.239 -413.157 584.082 91.338 -158.800 -67.462
Kar Yedekleri
351.332 0 351.332 148.041 0 148.041
Yasal Yedekler
46.700 0 46.700 36.415 0 36.415
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
304.632 0 304.632 111.626 0 111.626
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
703.446 0 703.446 205.688 0 205.688
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
703.446 0 703.446 205.688 0 205.688
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
28.290.523 35.455.034 63.745.557 18.975.788 36.490.217 55.466.005
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 5.083.337 2.685.564 2.090.906 955.374
Kredilerden Alınan Faizler
2.871.936 1.848.728 1.142.231 639.948
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
15.469 31.167 0 13.801
Bankalardan Alınan Faizler
31.039 14.734 19.989 4.406
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.300 6.125 1.244 705
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.153.097 767.354 923.640 293.239
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
49.228 20.178 9.960 79
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.600.558 698.821 695.290 276.550
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
503.311 48.355 218.390 16.610
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
7.496 17.456 3.802 3.275
FAİZ GİDERLERİ (-)
-3.248.226 -1.956.841 -1.213.345 -698.452
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -2.548.161 -1.373.376 -954.616 -522.960
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -35.295 -27.119 -11.811 -8.566
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-263.542 -342.983 -98.196 -108.458
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -293.895 -193.468 -118.989 -52.128
Kiralama Faiz Giderleri
-17.470 -16.751 -6.834 -5.772
Diğer Faiz Giderleri
-89.863 -3.144 -22.899 -568
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.835.111 728.723 877.561 256.922
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
127.528 79.191 50.635 27.055
Alınan Ücret ve Komisyonlar
150.051 95.473 57.035 33.492
Gayri Nakdi Kredilerden
65.408 50.007 24.156 17.321
Diğer
(5.IV.12) 84.643 45.466 32.879 16.171
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-22.523 -16.282 -6.400 -6.437
Gayri Nakdi Kredilere
0 -2 0 0
Diğer
(5.IV.12) -22.523 -16.280 -6.400 -6.437
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 206.130 -25.127 -162.586 -44.879
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
410.059 34.492 26.612 7.128
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
596.319 720.843 86.917 195.704
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-800.248 -780.462 -276.115 -247.711
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 784.546 686.700 385.130 104.197
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.953.315 1.469.487 1.150.740 343.295
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -862.772 -745.591 -332.885 -88.116
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-275.308 -23.260 -12.592 -17.760
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-420.154 -248.364 -156.871 -83.482
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -486.531 -276.732 -186.556 -88.656
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
908.550 175.540 461.836 65.281
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 908.550 175.540 461.836 65.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -205.104 -34.837 -100.967 -9.176
Cari Vergi Karşılığı
-570.525 -42.776 -91.900 -42.776
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-465.784 -177.476 106.633 -37.321
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
831.205 185.415 -115.700 70.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 703.446 140.703 360.869 56.105
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 703.446 140.703 360.869 56.105
Grubun Karı (Zararı)
703.446 140.703 360.869 56.105
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar (*) 0,21400000 0,04300000 0,11000000 0,01700000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076894
BIST