***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 3.251 0 0 64.066 -42.656 0 17.498 0 134.209 3.455.830 0 3.455.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77.861 -34.744 0 0 0 140.703 28.098 0 28.098Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 130.543 0 -134.209 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.209 0 -134.209 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 3.666 0 0 0 0 0 -3.666 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -7.182 6.917 0 0 -13.795 -77.400 0 148.041 0 140.703 3.483.928 0 3.483.928Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 6.917 0 0 -43.524 -23.938 0 148.041 0 205.688 3.566.950 0 3.566.950TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 6.917 0 0 -43.524 -23.938 0 148.041 0 205.688 3.566.950 0 3.566.950Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 695.807 -44.263 0 0 0 703.446 1.354.990 0 1.354.990Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 203.291 0 -205.688 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.688 0 -205.688 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 -2.397 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.288.842 0 0 -2.198 0 -12.878 9.314 0 0 652.283 -68.201 0 351.332 0 703.446 4.921.940 0 4.921.940Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER44.112.619 152.724.522 196.837.141 36.143.655 148.048.781 184.192.436GARANTİ VE KEFALETLER(5.III.1) 8.521.299 3.722.026 12.243.325 3.412.776 5.270.535 8.683.311Teminat Mektupları6.229.399 1.352.967 7.582.366 3.061.521 1.333.953 4.395.474Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları6.229.399 1.352.967 7.582.366 3.061.521 1.333.953 4.395.474Banka Kredileri0 0 0 0 4.976 4.976İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 4.976 4.976Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler91.300 2.185.216 2.276.516 4.211 2.211.783 2.215.994Belgeli Akreditifler91.300 2.185.216 2.276.516 4.211 2.211.783 2.215.994Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.200.600 183.843 2.384.443 347.044 1.719.823 2.066.867Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER15.644.835 5.381.544 21.026.379 13.618.283 2.521.407 16.139.690Cayılamaz Taahhütler(5.III.1) 2.222.215 5.381.544 7.603.759 1.680.493 2.521.407 4.201.900Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri730.370 5.348.954 6.079.324 595.909 2.497.633 3.093.542Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri936.006 0 936.006 620.130 0 620.130Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri74.429 0 74.429 62.333 0 62.333İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri476.040 0 476.040 396.015 0 396.015Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.677 0 1.677 2.413 0 2.413Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler3.693 32.590 36.283 3.693 23.774 27.467Cayılabilir Taahhütler13.422.620 0 13.422.620 11.937.790 0 11.937.790Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri13.422.620 0 13.422.620 11.937.790 0 11.937.790Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.III.5) 19.946.485 143.620.952 163.567.437 19.112.596 140.256.839 159.369.435Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.950.000 0 1.950.000 2.250.000 0 2.250.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.950.000 0 1.950.000 2.250.000 0 2.250.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler17.996.485 143.620.952 161.617.437 16.862.596 140.256.839 157.119.435Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri113.363 7.522.799 7.636.162 2.078.511 7.235.331 9.313.842Vadeli Döviz Alım İşlemleri41.377 3.705.665 3.747.042 1.693.029 2.925.800 4.618.829Vadeli Döviz Satım İşlemleri71.986 3.817.134 3.889.120 385.482 4.309.531 4.695.013Para ve Faiz Swap İşlemleri6.715.258 89.032.597 95.747.855 10.142.298 93.932.934 104.075.232Swap Para Alım İşlemleri83.174 19.683.363 19.766.537 789.765 17.710.189 18.499.954Swap Para Satım İşlemleri3.202.084 16.152.468 19.354.552 4.552.533 13.292.433 17.844.966Swap Faiz Alım İşlemleri1.715.000 26.598.383 28.313.383 2.400.000 31.465.156 33.865.156Swap Faiz Satım İşlemleri1.715.000 26.598.383 28.313.383 2.400.000 31.465.156 33.865.156Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları11.167.864 47.065.556 58.233.420 4.641.787 39.088.574 43.730.361Para Alım Opsiyonları6.042.142 10.448.448 16.490.590 3.320.031 4.963.669 8.283.700Para Satım Opsiyonları5.125.722 12.576.704 17.702.426 1.321.756 7.144.617 8.466.373Faiz Alım Opsiyonları0 12.020.202 12.020.202 0 13.490.144 13.490.144Faiz Satım Opsiyonları0 12.020.202 12.020.202 0 13.490.144 13.490.144Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER79.630.585 150.467.676 230.098.261 74.646.303 113.840.341 188.486.644EMANET KIYMETLER6.138.969 6.302.615 12.441.584 5.471.688 3.692.871 9.164.559Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 5.426.545 1.142.809 6.569.354Emanete Alınan Menkul Değerler6.105.144 5.026.549 11.131.693 5.989 1.363.782 1.369.771Tahsile Alınan Çekler19.110 1.276.066 1.295.176 4.244 1.185.098 1.189.342Tahsile Alınan Ticari Senetler6.969 0 6.969 11.401 1.182 12.583Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler7.746 0 7.746 23.509 0 23.509Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER73.476.606 144.052.533 217.529.139 69.144.605 110.065.382 179.209.987Menkul Kıymetler1.938.925 3.713.299 5.652.224 2.123.355 3.062.952 5.186.307Teminat Senetleri31.348.887 18.182.041 49.530.928 29.307.079 14.140.699 43.447.778Emtia10.533.718 3.333.913 13.867.631 10.522.916 5.677.350 16.200.266Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul20.296.059 79.186.313 99.482.372 17.054.937 55.367.793 72.422.730Diğer Rehinli Kıymetler9.359.017 39.636.967 48.995.984 10.136.318 31.816.588 41.952.906Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER15.010 112.528 127.538 30.010 82.088 112.098BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI123.743.204 303.192.198 426.935.402 110.789.958 261.889.122 372.679.080Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.497.416 1.946.680Alınan Faizler4.396.652 2.685.981Ödenen Faizler-3.230.519 -1.885.210Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar150.051 95.473Elde Edilen Diğer Kazançlar515.877 83.532Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar408.888 369.530Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-682.245 -389.957Ödenen Vergiler-560.047 -28.477Diğer1.498.759 1.015.808Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-4.916.876 646.829Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış71.295 177.229Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış410.467 166.798Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.826.694 -1.181.514Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-568.101 -62.214Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-234.713 -524.485Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-568.140 2.466.675Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-679.554 466.730Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)583.237 -1.636.447Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.104.673 774.057Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.419.460 2.593.509YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.603.088 -1.593.733İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-63.053 -51.571Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller532.481 316.573Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.397.118 -5.424.638Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.022.237 3.524.345Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.417.401 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.925.942 41.558Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-35.064 -658.287Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit256.325 1.528.052Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-256.325 -2.164.505İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-35.064 -21.834Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.388.520 712.684Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.537.084 1.054.173Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.969.578 4.013.859Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.506.662 5.068.032Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)703.446 140.703DİĞER KAPSAMLI GELİRLER651.544 -112.605Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar651.544 -112.605Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri924.166 -97.347Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-57.413 -44.581Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-215.209 29.323TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.354.990 28.098Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)7.921.087 18.539.512 26.460.599 8.897.971 18.235.706 27.133.677Nakit ve Nakit Benzerleri(5.I.1) 1.271.882 13.144.459 14.416.341 698.155 12.591.571 13.289.726Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.272.819 7.989.080 9.261.899 698.223 8.744.186 9.442.409Bankalar(5.I.3) 112 5.167.978 5.168.090 186 3.849.928 3.850.114Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.049 -12.599 -13.648 -254 -2.543 -2.797Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.2) 1.490 28.339 29.829 82.571 19.184 101.755Devlet Borçlanma Senetleri1.490 7.007 8.497 723 201 924Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 21.332 21.332 0 18.983 18.983Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 81.848 0 81.848Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.I.4) 5.987.745 4.384.772 10.372.517 6.015.351 4.024.089 10.039.440Devlet Borçlanma Senetleri5.348.130 4.384.349 9.732.479 3.839.372 3.477.533 7.316.905Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.979 423 11.402 4.897 359 5.256Diğer Finansal Varlıklar628.636 0 628.636 2.171.082 546.197 2.717.279Türev Finansal Varlıklar(5.I.2) 659.970 981.942 1.641.912 2.101.894 1.600.862 3.702.756Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı626.500 981.942 1.608.442 2.009.458 1.600.862 3.610.320Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı33.470 0 33.470 92.436 0 92.436İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)(5.I.6) 20.481.927 14.220.053 34.701.980 12.343.360 14.203.781 26.547.141Krediler(5.I.5) 18.362.367 14.187.337 32.549.704 13.422.045 14.147.077 27.569.122Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.I.10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları(5.I.5) 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.I.6) 3.307.976 855.369 4.163.345 270.117 1.064.923 1.335.040Devlet Borçlanma Senetleri1.654.240 855.369 2.509.609 198.108 1.064.923 1.263.031Diğer Finansal Varlıklar1.653.736 0 1.653.736 72.009 0 72.009Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-1.188.416 -822.653 -2.011.069 -1.348.802 -1.008.219 -2.357.021SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.16) 946.720 0 946.720 296.839 0 296.839Satış Amaçlı946.720 0 946.720 296.839 0 296.839Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.I.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.I.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.I.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.12) 183.809 0 183.809 181.790 0 181.790MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.I.13) 147.730 0 147.730 147.126 0 147.126Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer147.730 0 147.730 147.126 0 147.126YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.I.14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI469 0 469 4.739 0 4.739ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.I.15) 406.541 0 406.541 256.329 0 256.329DİĞER AKTİFLER (Net)(5.I.17) 888.541 9.168 897.709 710.991 187.373 898.364VARLIKLAR TOPLAMI30.976.824 32.768.733 63.745.557 22.839.145 32.626.860 55.466.005YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.II.1) 18.168.637 26.620.242 44.788.879 11.162.411 27.254.677 38.417.088ALINAN KREDİLER(5.II.3) 21.901 1.430.817 1.452.718 0 1.708.596 1.708.596PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.779.719 665.084 3.444.803 1.884.402 340.500 2.224.902İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.II.4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.2) 283.083 885.054 1.168.137 1.155.844 1.572.905 2.728.749Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı250.494 885.054 1.135.548 1.155.844 1.572.905 2.728.749Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı32.589 0 32.589 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.II.6) 137.097 0 137.097 120.180 0 120.180KARŞILIKLAR(5.II.8) 646.956 58.138 705.094 288.862 62.439 351.301Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı47.208 0 47.208 35.868 0 35.868Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar599.748 58.138 657.886 252.994 62.439 315.433CARİ VERGİ BORCU(5.II.9) 152.308 0 152.308 73.803 0 73.803ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.II.10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.II.11) 0 5.166.344 5.166.344 0 3.833.893 3.833.893Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 5.166.344 5.166.344 0 3.833.893 3.833.893DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.II.5) 765.725 1.042.512 1.808.237 564.536 1.876.007 2.440.543ÖZKAYNAKLAR(5.II.12) 5.335.097 -413.157 4.921.940 3.725.750 -158.800 3.566.950Ödenmiş Sermaye3.288.842 0 3.288.842 3.288.842 0 3.288.842Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-2.198 0 -2.198 -2.198 0 -2.198Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-3.564 0 -3.564 -5.961 0 -5.961Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler997.239 -413.157 584.082 91.338 -158.800 -67.462Kar Yedekleri351.332 0 351.332 148.041 0 148.041Yasal Yedekler46.700 0 46.700 36.415 0 36.415Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler304.632 0 304.632 111.626 0 111.626Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar703.446 0 703.446 205.688 0 205.688Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı703.446 0 703.446 205.688 0 205.688YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI28.290.523 35.455.034 63.745.557 18.975.788 36.490.217 55.466.005Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.IV.1) 5.083.337 2.685.564 2.090.906 955.374Kredilerden Alınan Faizler2.871.936 1.848.728 1.142.231 639.948Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler15.469 31.167 0 13.801Bankalardan Alınan Faizler31.039 14.734 19.989 4.406Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler4.300 6.125 1.244 705Menkul Değerlerden Alınan Faizler2.153.097 767.354 923.640 293.239Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar49.228 20.178 9.960 79Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.600.558 698.821 695.290 276.550İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler503.311 48.355 218.390 16.610Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri7.496 17.456 3.802 3.275FAİZ GİDERLERİ (-)-3.248.226 -1.956.841 -1.213.345 -698.452Mevduata Verilen Faizler(5.IV.2) -2.548.161 -1.373.376 -954.616 -522.960Kullanılan Kredilere Verilen Faizler(5.IV.2) -35.295 -27.119 -11.811 -8.566Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-263.542 -342.983 -98.196 -108.458İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler(5.IV.2) -293.895 -193.468 -118.989 -52.128Kiralama Faiz Giderleri-17.470 -16.751 -6.834 -5.772Diğer Faiz Giderleri-89.863 -3.144 -22.899 -568NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.835.111 728.723 877.561 256.922NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ127.528 79.191 50.635 27.055Alınan Ücret ve Komisyonlar150.051 95.473 57.035 33.492Gayri Nakdi Kredilerden65.408 50.007 24.156 17.321Diğer(5.IV.12) 84.643 45.466 32.879 16.171Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-22.523 -16.282 -6.400 -6.437Gayri Nakdi Kredilere0 -2 0 0Diğer(5.IV.12) -22.523 -16.280 -6.400 -6.437TEMETTÜ GELİRLERİ(5.IV.3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.IV.4) 206.130 -25.127 -162.586 -44.879Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)410.059 34.492 26.612 7.128Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)596.319 720.843 86.917 195.704Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-800.248 -780.462 -276.115 -247.711DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.IV.5) 784.546 686.700 385.130 104.197FAALİYET BRÜT KÂRI2.953.315 1.469.487 1.150.740 343.295BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.IV.6) -862.772 -745.591 -332.885 -88.116DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-275.308 -23.260 -12.592 -17.760PERSONEL GİDERLERİ (-)-420.154 -248.364 -156.871 -83.482DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.IV.7) -486.531 -276.732 -186.556 -88.656NET FAALİYET KARI (ZARARI)908.550 175.540 461.836 65.281BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.IV.8) 908.550 175.540 461.836 65.281SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.IV.9) -205.104 -34.837 -100.967 -9.176Cari Vergi Karşılığı-570.525 -42.776 -91.900 -42.776Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-465.784 -177.476 106.633 -37.321Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi831.205 185.415 -115.700 70.921SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.IV.10) 703.446 140.703 360.869 56.105DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.IV.11) 703.446 140.703 360.869 56.105Grubun Karı (Zararı)703.446 140.703 360.869 56.105Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar (*) 0,21400000 0,04300000 0,11000000 0,01700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076894BIST