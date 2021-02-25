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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

25.02.2021 18:31



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/02/2021
Karar Sayısı
2021/003
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ilişikte sunduğumuz Odea Bank A.Ş.'nin 31 Aralık 2020 tarihli yıl sonu Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup, önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya herhangi bir eksiklik içermemekte ve şirketin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğu bir biçimde yansıtmaktadır.
Saygılarımızla, 
 
    Imad ITANI
     
    Mert Öncü
     
    Mehmet Gökmen  Uçar

    Yönetim Kurulu  Başkanı ve Denetim Komitesi Başkanı      
     
    Genel Müdür
     
    Genel Müdür  Yardımcısı

     
         
     
     

 
 
 
                                                
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913019


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Yarım 1.326 1.362 -6,66  
Çeyrek 665 681 -3,33  
Gümüş.Ons 27,74 27,77 -0,17  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,03  
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