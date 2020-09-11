***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi02/09/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih07/10/2020Saati15:00AdresiEsentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbulGündemOdea Bank Anonim Şirketi'nin 07.10.2020 tarihinde saat 15:00'da bankanın merkez adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemidir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularOdea Bank Anonim Şirketi Olağanüstü Genel kurul toplantı gündemiGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve halihazırda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ek olarak Ayşe Botan Berker'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçiminin görüşülerek bu konuda karar alınması,4. Dilekler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874806BIST