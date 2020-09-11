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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

11.09.2020 18:31
GÜNCEL HABERLER



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
02/09/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
07/10/2020
Saati
15:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul
Gündem
Odea Bank Anonim Şirketi'nin 07.10.2020 tarihinde saat 15:00'da bankanın merkez adresi olan "Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul" adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündemidir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Odea Bank Anonim Şirketi Olağanüstü Genel kurul toplantı gündemi
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

         1.              Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.              Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3.             Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve halihazırda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ek olarak Ayşe Botan Berker'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçiminin görüşülerek bu konuda karar alınması,
4.              Dilekler ve kapanış.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874806


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Tam 3.098 3.175 -3,44  
Yarım 1.497 1.536 -1,67  
Çeyrek 751 768 -0,83  
Gümüş.Ons 26,91 26,95 0,04  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,03  
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