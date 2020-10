***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi07/10/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih07/10/2020Saati15:00AdresiEsentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbulGündem1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ve halihazırda görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyeleri?ne ek olarak Ayşe Botan Berker?in Yönetim Kurulu Üyeliği?ne seçiminin görüşülerek bu konuda karar alınması, 4.Dilekler ve kapanışAlınan Kararlar / Görüşülen KonularOdea Bank Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 7.10.2020 tarihinde saat 15.00te, Şirket merkezi adresi olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Levent 199 Apt. N 199/119 Şişli/İstanbul? adresinde, İl Ticaret Müdürlüğünün 6.10.2020 tarih ve 57996275 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken?in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu?nda ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi?nin 11 Eylül 2020 tarih ve 10158 sayılı nüshasında ilan edilerek süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca mevcut pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 3.288.842.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerde 3.288.842.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu paylardan 2.513.293.000,00 TL?ye karşılık 2.513.293.000 adet payın Bank Audi S.A.L.?ye 263.394.000,00 TL?ye karşılık 263.394.000 adet payın European Bank for Reconstruction and Development?a 209.251.900,00 TL?ye karşılık 209.251.900 adet payın International Finance Corporation?a 112.674.100,00 TL?ye karşılık 112.674.100 adet payın IFC FIG Investment Company S.a.r.l'ye 131.697.000,00 TL?ye karşılık 131.697.000 adet payın H.H. Sheikh Dheyab Binzayed Binsultan Al-Nahyan?a ve 58.532.000,00 TL?ye karşılık 58.532.000 adet payın Mohammed Hassan Zeidan?a ait olduğu anlaşılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket?in toplam 3.288.842.000,00 TL?lik sermayesine tekabül eden 3.288.842.000 adet payın 2.985.938,900 adedinin vekâleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu anlaşıldığından Sayın Mehmet Gökmen Uçar?ın toplantıyı açışıyla gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Bağımsız Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sayın Ege Biryıldız da hazır bulunmuştur. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı. 1. Toplantı Başkanlığı?na Sayın Mehmet Gökmen Uçar?ın seçilmesi oylamaya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Ceyda Demircan?ı ve Tutanak Yazmanlığına Çağla Kaygısız Tozkoparan?ı seçmiştir. Toplantı Başkanı Mehmet Gökmen Uçar?ın toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. 2.Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 3.Diğer yönetim kurulu üyeleri Samir Hanna, Marwan Ghandour, Imad Itani, Khalil El Debs, Philippe Elias Farid El-Khoury, Bülent Adanır, Mert Öncü, Dragica Pilipovic Chaffey, Tamer Ghazaleh, Mouayed Makhlouf ve Antoine Najm?ın üyeliklerine halel gelmeksizin, Papatyalı Sokak, 11/22 Çiftehavuzlar, Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim, Türk vatandaşı, 20281307520 T.C. kimlik numaralı Ayşe Botan Berker?in 28.03.2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve böylelikle yönetim kurulunun 28.03.2022 tarihine kadar 12 (on iki) kişiden oluşmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi. 4.Gündemin dördüncü maddesi uyarınca pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Gökmen Uçar Gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı?nca düzenlenerek imzalanmıştır.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarOlağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ekte yer almaktadır