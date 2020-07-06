***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi
06.07.2020 14:23
apılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/07/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.07.2020 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere SPK başvurumuz sonuçlanmış olup ilgili ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854963
BIST
15:15117.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 2.009,11
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:156,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:157,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0556
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7858
En Düşük
7,7068
15:15393,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,94
|Açılış
|: 393,08
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
393,21
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.813.457
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.095.483
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.707.613
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,70
|808.531.777
|% 5,23
|
|KRDMD
|3,24
|744.482.321
|% 2,53
|
|ODAS
|2,76
|738.712.853
|% 5,34
|
|SISE
|5,99
|664.330.664
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|575.607.631
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|575.607.631
|% 8,93
|
|ODAS
|2,76
|738.712.853
|% 5,34
|
|KRDMD
|3,24
|744.482.321
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,70
|340.310.518
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,06
|402.252.200
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5629
|8,6058
|% 0,29
|
|Frank
|7,2749
|7,3187
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,13
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.566
|11,40
|
|Tam
|2.622
|2.633
|11,80
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|5,70
|
|Çeyrek
|637
|645
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,29
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|0,42
|
Seans Raporu
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15:26SNGYO
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