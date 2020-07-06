***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi









apılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/07/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.07.2020 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere SPK başvurumuz sonuçlanmış olup ilgili ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854963BIST