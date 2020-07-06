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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi

06.07.2020 14:23
GÜNCEL HABERLER


apılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/07/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

03.07.2020 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere SPK başvurumuz sonuçlanmış olup ilgili ihraç belgesi ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854963


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SKTAS 3,41 25.813.457 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.095.483 % 10,00  
PKENT 189,20 2.726.634 % 10,00  
ORMA 6,49 561.236 % 10,00  
KENT 689,10 31.707.613 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5629 8,6058 % 0,29  
Frank 7,2749 7,3187 % 0,70  
Riyal 1,8244 1,8336 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 8,13  
Altın Gr. 393 393 0,80  
Cumhuriyet 2.547 2.566 11,40  
Tam 2.622 2.633 11,80  
Yarım 1.273 1.288 5,70  
Çeyrek 637 645 2,90  
Gümüş.Ons 18,24 18,29 0,26  
Gümüş Gr. 4,02 4,03 0,05  
B. Petrol 43,22 43,22 0,42  
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