***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/06/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.06.2021 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere SPK başvurumuz sonuçlanmış olup ilgili ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940484BIST