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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi

06.06.2022 09:47
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarih ve 29/812 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034769


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TETMT 256,50 4.247.335 % 9,99  
KAPLM 62,65 442.058 % 9,91  
DAGHL 28,96 2.037.694 % 7,26  
KRSTL 7,26 16.933.702 % 7,24  
FLAP 4,00 12.721.250 % 6,95  
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10:16 Alış Satış %  
Dolar 16,5670 16,5711 % 0,96  
Euro 17,7933 17,8304 % 1,33  
Sterlin 20,6786 20,7823 % 1,18  
Frank 17,1409 17,2441 % 0,89  
Riyal 4,4002 4,4222 % 0,85  
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10:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 2,03  
Altın Gr. 987 987 9,96  
Cumhuriyet 6.529 6.628 -50,00  
Tam 6.502 6.666 -33,57  
Yarım 3.143 3.225 -16,24  
Çeyrek 1.576 1.612 -8,12  
Gümüş.Ons 22,22 22,26 0,31  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 0,24  
B. Petrol 120 120 0,26  
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