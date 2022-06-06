***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi
06.06.2022 09:47
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarih ve 29/812 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034769
BIST
10:182.630
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 28,34
|Açılış
|: 2.620
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|Önceki Kapanış
|: 2.601
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2.632
En Düşük
2.620
10:1816,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1625
|Açılış
|: 16,5050
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|Önceki Kapanış
|: 16,5400
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16,5768
En Düşük
15,9954
10:1817,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,2362
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,3505
10:18987,50
En Yüksek
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|: 1,05%
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|Açılış
|: 987,39
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|Önceki Kapanış
|: 977,20
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988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler10:16
|TETMT
|256,50
|4.247.335
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|DAGHL
|28,96
|2.037.694
|% 7,26
|
|KRSTL
|7,26
|16.933.702
|% 7,24
|
|FLAP
|4,00
|12.721.250
|% 6,95
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|OZRDN
|13,40
|649.144
|% -4,96
|
|EPLAS
|18,90
|4.637.632
|% -4,59
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|SASA
|44,24
|531.653.445
|% 0,77
|
|THYAO
|48,56
|497.755.360
|% 1,21
|
|SISE
|21,08
|172.150.238
|% 1,25
|
|TUPRS
|278,00
|152.047.789
|% 1,35
|
|EREGL
|34,52
|129.097.084
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,26
|32.251.164
|% 1,61
|
|DOHOL
|4,03
|102.778.653
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,82
|67.458.837
|% 1,44
|
|TSKB
|2,24
|40.701.259
|% 1,36
|
|ODAS
|2,89
|49.832.990
|% 3,21
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5670
|16,5711
|% 0,96
|
|Euro
|17,7933
|17,8304
|% 1,33
|
|Sterlin
|20,6786
|20,7823
|% 1,18
|
|Frank
|17,1409
|17,2441
|% 0,89
|
|Riyal
|4,4002
|4,4222
|% 0,85
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,03
|
|Altın Gr.
|987
|987
|9,96
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,26
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,24
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,26
|