***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi
17.07.2023 12:36
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Merhaba,
İhraç belgeleri ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172633
BIST
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15:236.593
En Düşük
|Değişim
|: 2,41%
|| 155,31
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.604
15:2326,3145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1892
|Açılış
|: 26,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3214
En Düşük
25,9266
15:2329,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1797
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
15:231.653,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.654,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.657,92
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ERSU
|8,47
|38.393.434
|% 10,00
|
|INGRM
|634,70
|12.462.466
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|3.323.760
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|4.953.614
|% 10,00
|
|CASA
|138,60
|2.022.460
|% 10,00
|
|OTTO
|200,40
|2.011.392
|% -9,97
|
|AVHOL
|124,00
|30.341.742
|% -9,95
|
|LUKSK
|58,65
|31.625.936
|% -9,84
|
|PRZMA
|25,90
|24.738.874
|% -8,09
|
|MTRYO
|6,23
|9.275.028
|% -4,59
|
|THYAO
|218,50
|7.052.738.518
|% 2,34
|
|ASELS
|73,65
|6.329.627.978
|% 5,97
|
|SISE
|51,30
|4.320.798.549
|% 4,23
|
|YKBNK
|13,92
|3.788.862.839
|% 0,07
|
|SASA
|62,70
|3.194.536.547
|% 3,13
|
|EKGYO
|8,36
|2.541.643.029
|% 1,46
|
|YKBNK
|13,92
|3.788.862.839
|% 0,07
|
|ZOREN
|3,68
|765.287.774
|% 1,94
|
|ISCTR
|14,69
|2.096.053.434
|% 1,38
|
|SKBNK
|2,88
|341.512.132
|% 1,05
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2951
|26,3145
|% 0,72
|
|Euro
|29,5422
|29,5543
|% 0,61
|
|Sterlin
|34,2987
|34,4707
|% 0,60
|
|Frank
|30,4797
|30,6633
|% 0,95
|
|Riyal
|6,9923
|7,0273
|% 0,70
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-2,60
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|11,41
|
|Cumhuriyet
|11.063
|11.230
|95,00
|
|Tam
|10.674
|10.883
|100,00
|
|Yarım
|5.337
|5.466
|49,00
|
|Çeyrek
|2.677
|2.733
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,95
|20,97
|0,01
|
|B. Petrol
|78,83
|78,83
|-1,04
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 164, 55 artarak (% 2.32 ) 7, 252
-
15:38XU100
Endeks 6, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 4 üstünde . İşlem hacmi 87, 948.00 milyon TL de
-
15:38BRYAT
Yüzde 6.82 oranında artışla 1, 725.20 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 748 adet işlem
-
15:37PETUN
Yüzde 9.95 oranında artışla 67.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 955 adet işlem
-
15:36MRGYO
Yüzde 7.88 oranında artışla 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 916, 637 adet işlem