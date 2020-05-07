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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.05.2020 10:54
GÜNCEL HABERLER



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.05.2020
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Odeabank A.Ş.'nin 06/05/2020 tarih ve 2020/036 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 4 (L) maddesi hükmü çerçevesinde 10.000.000.000 TL (on milyar Türk Lirası) tutara kadar vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843277


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KUTPO 14,52 13.867.033 % 10,00  
IZTAR 5,72 1.303.233 % 10,00  
RODRG 2,42 459.268 % 10,00  
POLTK 133,10 542.593 % 10,00  
UZERB 3,85 173.874 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9109 8,9556 % 0,58  
Frank 7,3864 7,4309 % 0,41  
Riyal 1,9222 1,9318 % 0,59  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.695 8,98  
Altın Gr. 394 394 3,64  
Cumhuriyet 2.522 2.574 24,70  
Tam 2.596 2.641 25,30  
Yarım 1.267 1.291 12,40  
Çeyrek 631 646 6,20  
Gümüş.Ons 15,00 15,04 0,18  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,05  
B. Petrol 29,91 29,91 0,19  
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