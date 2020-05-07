***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.05.2020 10:54
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.05.2020
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Odeabank A.Ş.'nin 06/05/2020 tarih ve 2020/036 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 4 (L) maddesi hükmü çerçevesinde 10.000.000.000 TL (on milyar Türk Lirası) tutara kadar vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843277
BIST
12:1198.946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 374,46
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
12:117,2386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
12:117,8247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0504
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
12:11393,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,64
|Açılış
|: 393,94
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
394,25
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.867.033
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.303.233
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|459.268
|% 10,00
|
|POLTK
|133,10
|542.593
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|GEDIK
|21,40
|7.336.593
|% -6,39
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|IZMDC
|10,17
|9.084.323
|% -4,51
|
|KRDMD
|2,62
|783.111.013
|% 5,65
|
|THYAO
|10,68
|332.811.292
|% 1,14
|
|GARAN
|8,05
|303.825.159
|% -0,25
|
|PETUN
|21,86
|299.501.337
|% 8,65
|
|GUSGR
|3,19
|249.315.620
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,62
|783.111.013
|% 5,65
|
|GUSGR
|3,19
|249.315.620
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|151.400.604
|% 1,42
|
|PETKM
|3,60
|231.883.204
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,94
|111.710.053
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9109
|8,9556
|% 0,58
|
|Frank
|7,3864
|7,4309
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9222
|1,9318
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|8,98
|
|Altın Gr.
|394
|394
|3,64
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.574
|24,70
|
|Tam
|2.596
|2.641
|25,30
|
|Yarım
|1.267
|1.291
|12,40
|
|Çeyrek
|631
|646
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|0,19
|
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