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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

18.06.2020 20:22
GÜNCEL HABERLER



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Odeabank A.Ş.'nin 10/06/2020 tarih ve 2020/050 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesi hükmü çerçevesinde 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası) tutara kadar vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851906


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.133,00 2.311.718 % 10,00  
KSTUR 46,20 98.167 % 10,00  
BAYRK 9,26 9.368.546 % 9,98  
TSPOR 8,05 172.972.088 % 9,97  
MTRYO 2,54 100.527.248 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4892 8,5318 % -0,91  
Frank 7,1755 7,2187 % -0,14  
Riyal 1,8227 1,8318 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -2,92  
Altın Gr. 380 380 0,01  
Cumhuriyet 2.473 2.488 1,30  
Tam 2.538 2.553 1,30  
Yarım 1.237 1.248 0,60  
Çeyrek 620 625 0,30  
Gümüş.Ons 17,39 17,42 -0,10  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,02  
B. Petrol 41,33 41,33 0,62  
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