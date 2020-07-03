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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.07.2020 16:23
GÜNCEL HABERLER



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.07.2021

Ek Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Eklenen Dökümanlar EK: 1 İhraç Belgesi.pdf EK: 2 Başvuru Formu.pdf
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Odea Bank - Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Odea Bank - Onaylı İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854402


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.430,00 1.489.839 % 10,00  
KUTPO 38,84 43.976.579 % 9,97  
DOBUR 14,60 2.466.391 % 9,94  
MARKA 2,66 51.370.027 % 9,92  
ORMA 5,90 382.886 % 9,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5292 8,5720 % 0,11  
Frank 7,2288 7,2723 % 0,11  
Riyal 1,8256 1,8348 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 0,30  
Altın Gr. 392 392 0,77  
Cumhuriyet 2.601 2.640 6,00  
Tam 2.615 2.626 5,30  
Yarım 1.270 1.285 2,50  
Çeyrek 635 643 1,30  
Gümüş.Ons 18,01 18,04 0,08  
Gümüş Gr. 3,98 3,98 0,02  
B. Petrol 42,56 42,56 -0,58  
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