***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.07.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.07.2021Ek AçıklamalarT.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.07.2020 tarih ve 40/801 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Eklenen Dökümanlar EK: 1 İhraç Belgesi.pdf EK: 2 Başvuru Formu.pdfEklenen DökümanlarEK: 1 Odea Bank - Başvuru Formu.pdfEK: 2 Odea Bank - Onaylı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854402BIST