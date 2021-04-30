***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.04.2021 11:55
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Odeabank A.Ş.'nin 20/04/2021 tarih ve 2021/039 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 4 (l) maddesi hükmü çerçevesinde bir yıl içinde 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası) ihraç tavanı tutarına kadar ve vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, farklı getiri oranlarıyla, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı başvurusu ve diğer gerekli borçlanma aracı ihracı başvurularının yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933184
BIST
12:141.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
12:148,2441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0411
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
12:1410,0044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0406
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
12:14468,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,17
|Açılış
|: 468,42
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler12:14
|INTEM
|44,26
|8.188.179
|% 9,99
|
|TIRE
|6,18
|1.838.408
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,42
|78.063.598
|% 9,92
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|KRTEK
|11,70
|44.143.174
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.382.176
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FRIGO
|27,90
|59.122.197
|% -7,62
|
|FENER
|26,94
|33.971.897
|% -6,39
|
|KOZAL
|113,70
|542.097.506
|% 4,89
|
|THYAO
|12,23
|452.681.214
|% 2,09
|
|PETKM
|6,65
|378.548.143
|% -0,75
|
|EREGL
|19,28
|372.283.316
|% 0,10
|
|GARAN
|7,25
|355.663.484
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,83
|175.138.482
|% 0,00
|
|PETKM
|6,65
|378.548.143
|% -0,75
|
|YKBNK
|2,12
|110.478.291
|% 0,95
|
|GARAN
|7,25
|355.663.484
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,18
|332.326.099
|% 0,84
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2439
|8,2441
|% 0,50
|
|Euro
|9,9762
|10,0044
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4136
|11,4708
|% 0,13
|
|Frank
|9,0202
|9,0745
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1879
|2,1989
|% 0,37
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-3,63
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,50
|67,50
|-0,55
|
Seans Raporu
12:14
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-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 27 artarak (% 0.22 ) 1, 469
-
12:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
-
12:27XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 6, 138.00 milyon TL de
-
12:26KONTR
Yüzde 4.99 oranında artışla 68.40 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 779 adet işlem
-
12:24KOZAL
Yüzde 4.80 oranında artışla 113.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 639 adet işlem