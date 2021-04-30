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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.04.2021 11:55



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Odeabank A.Ş.'nin 20/04/2021 tarih ve 2021/039 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 4 (l) maddesi hükmü çerçevesinde bir yıl içinde 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası) ihraç tavanı tutarına kadar ve vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, farklı getiri oranlarıyla, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı başvurusu ve diğer gerekli borçlanma aracı ihracı başvurularının yapılmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933184


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
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