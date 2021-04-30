***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarOdeabank A.Ş.'nin 20/04/2021 tarih ve 2021/039 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 4 (l) maddesi hükmü çerçevesinde bir yıl içinde 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası) ihraç tavanı tutarına kadar ve vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, farklı getiri oranlarıyla, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı başvurusu ve diğer gerekli borçlanma aracı ihracı başvurularının yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933184BIST