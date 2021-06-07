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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.06.2021 12:10



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.06.2022

Ek Açıklamalar
"T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.06.2021 tarih ve 29/861 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır." EK: 1 İhraç Belgesi.pdf EK: 2 Başvuru Formu.pdf
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Odea Bank - Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Odea Bank - Basvuru Formu .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940470


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Yarım 1.668 1.712 -4,08  
Çeyrek 837 856 -2,05  
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