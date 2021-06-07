***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.06.2021 12:10
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.06.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.06.2022
Ek Açıklamalar
"T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.06.2021 tarih ve 29/861 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır." EK: 1 İhraç Belgesi.pdf EK: 2 Başvuru Formu.pdf
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Odea Bank - Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Odea Bank - Basvuru Formu .pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940470
BIST
18:001.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,51
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
18:008,6387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0281
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
18:0010,5432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
18:00524,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -2,05
|Açılış
|: 524,94
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ATATP
|29,04
|10.479.084
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,38
|2.790.439
|% 9,96
|
|RODRG
|17,11
|2.241.155
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,78
|4.481.386
|% 9,88
|
|RYSAS
|4,27
|24.043.944
|% 9,77
|
|METUR
|22,50
|24.374.055
|% -10,00
|
|DIRIT
|5,54
|207.134
|% -9,92
|
|PKENT
|2.450,00
|2.288.905
|% -8,96
|
|YESIL
|70,50
|22.301.673
|% -8,44
|
|SNPAM
|15,00
|128.583
|% -7,98
|
|GARAN
|8,30
|1.488.062.146
|% 2,47
|
|THYAO
|14,26
|1.306.662.545
|% 1,57
|
|KOZAL
|125,20
|767.234.062
|% 3,64
|
|SISE
|8,18
|645.491.798
|% 1,36
|
|KRDMD
|7,80
|606.195.345
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,98
|371.860.045
|% 1,54
|
|GARAN
|8,30
|1.488.062.146
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,25
|398.804.863
|% 1,81
|
|BOBET
|4,13
|458.633.371
|% -2,36
|
|THYAO
|14,26
|1.306.662.545
|% 1,57
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6370
|8,6387
|% -0,32
|
|Euro
|10,5372
|10,5432
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1832
|12,2443
|% -0,42
|
|Frank
|9,5665
|9,6242
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2930
|2,3045
|% -0,48
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|0,19
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,84
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,44
|71,44
|-0,45
|
Seans Raporu
18:00
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17:59HUBVC
Yüzde 5.62 oranında artışla 13.53 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 123 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, TUPRS, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, ASELS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 61 artarak (% 1.08 ) 1, 268
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, OSMEN, RYSAS