***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.06.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.06.2022Ek Açıklamalar"T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.06.2021 tarih ve 29/861 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır." EK: 1 İhraç Belgesi.pdf EK: 2 Başvuru Formu.pdfEklenen DökümanlarEK: 1 Odea Bank - Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Odea Bank - Basvuru Formu .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940470BIST