***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.370.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.06.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.06.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.06.2022 tarih ve 29/812 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 1_ Başvuru Formu.pdfEK: 2 İHRAÇ BELGESİ 2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034583BIST