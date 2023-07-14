Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

14.07.2023 18:50
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahvil/bono ihraç limiti -SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 27.03.2023
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.07.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.07.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.07.2023 tarih ve 38/808 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi onaylı.pdf
EK: 2 1_Başvuru Formu - Odeabank 2023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172447


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:056.438
Değişim :  1,09% |  69,39
Açılış :  6.416  
Önceki Kapanış :  6.368  
En Düşük
6.354 En Yüksek
6.446
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 21,56 126.806.278 % 10,00  
TUKAS 6,49 359.453.330 % 10,00  
ALCAR 645,70 165.241.745 % 10,00  
KRONT 26,84 92.497.417 % 10,00  
EDIP 12,98 150.587.848 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,1653 26,1794 % 0,61  
Euro 29,3963 29,4618 % 0,80  
Sterlin 34,1966 34,3680 % 0,26  
Frank 30,2432 30,4254 % 0,14  
Riyal 6,9548 6,9897 % 0,50  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.959 1.959 -1,48  
Altın Gr. 1.647 1.647 5,52  
Cumhuriyet 10.950 11.116 -29,00  
Tam 10.620 10.843 60,00  
Yarım 5.310 5.446 29,00  
Çeyrek 2.663 2.723 15,00  
Gümüş.Ons 24,94 24,96 0,08  
Gümüş Gr. 20,98 21,00 0,16  
B. Petrol 80,28 80,28 -1,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru