***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.08.2022 11:37
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme şirketi Moody`s 16 Ağustos 2022 tarihinde 17 Türk bankası için yayınladığı raporla Odeabank A.Ş.`nin "Negatif" olan görünümünü "Stabil" olarak güncellemiştir. Mevcut durumda bankanın kredi notları aşağıdaki gibidir:
Saygılarımızla,
Görünüm
Stable
Uzun Vadeli YP Mevduat
Caa1
Uzun Vadeli TL Mevduat
Ba1.tr
Kısa Vadeli YP Mevduat
NP
Kısa Vadeli TL Mevduat
TR-4
Temel Kredi Değerlendirmesi
caa1
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
caa1
Uzun Vadeli Ulusal Not
Baa1.tr
Kısa Vadeli Ulusal Not
TR-2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057470
BIST
13:013.025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 4,53
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.041
En Düşük
3.011
13:0118,1238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0384
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
13:0118,1607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
18,1117
13:011.012,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,84
|Açılış
|: 1.012,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.009,12
BIST En Aktif Hisseler12:59
|SNPAM
|11,00
|601.469
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|3.139.621
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|185.353.169
|% 9,96
|
|BJKAS
|6,44
|174.419.236
|% 9,90
|
|DIRIT
|4,48
|420.668
|% 9,80
|
|AZTEK
|13,42
|314.001.386
|% -7,38
|
|GLRYH
|3,82
|41.073.755
|% -6,83
|
|DENGE
|2,08
|29.468.401
|% -6,73
|
|GZNMI
|38,60
|162.845.461
|% -6,49
|
|SKTAS
|2,99
|20.642.145
|% -5,68
|
|THYAO
|68,05
|1.753.376.732
|% -0,66
|
|SASA
|54,65
|1.366.844.190
|% 3,11
|
|PETKM
|11,76
|1.156.868.267
|% 1,38
|
|HEKTS
|41,90
|1.085.574.148
|% 6,72
|
|EKGYO
|3,75
|1.030.876.924
|% 2,46
|
|EKGYO
|3,75
|1.030.876.924
|% 2,46
|
|YKBNK
|5,64
|812.965.065
|% -0,53
|
|ADESE
|0,90
|101.366.778
|% 3,45
|
|DOHOL
|4,88
|520.004.759
|% -1,61
|
|PETKM
|11,76
|1.156.868.267
|% 1,38
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1190
|18,1239
|% 0,21
|
|Euro
|18,1510
|18,1622
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,3482
|21,4553
|% 0,09
|
|Frank
|18,8222
|18,9356
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8112
|4,8354
|% 0,21
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-9,87
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.879
|-50,00
|
|Tam
|6.807
|6.865
|-72,00
|
|Yarım
|3.317
|3.356
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,94
|95,94
|-0,78
|