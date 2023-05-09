***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Nisan 2023`te gerçekleştirilen yıllık değerlendirme toplantısı sonrası 9 Mayıs 2023 tarihinde yayınladığı raporla Odeabank A.Ş.`nin mevcut kredi notunu teyit etmiş olup, güncel notlar aşağıdaki gibidir: Güncel NotlarUzun Vadeli YP: B- / Negatif Görünüm Kısa Vadeli YP: B Uzun Vadeli TL: B- / Negatif Görünüm Kısa Vadeli TL: B Finansal Kapasite Notu: b-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148921BIST