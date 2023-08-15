***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Moody`s, Ağustos 2023`te gerçekleştirilen yıllık değerlendirme toplantısı sonrası 14 Ağustos 2023 tarihinde yayınladığı raporla Odeabank A.Ş.`nin mevcut kredi notunu teyit etmiş olup, güncel notlar aşağıdaki gibidir:MOODY'S (Ağustos 2023)GörünümDurağanUlusal Risk NotuB3/NPBanka MevduatCaa1/NPBanka Mevduat (Yerel)Ba1.tr/TR-4Temel Kredi Değerlendirmesicaa1Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesicaa1Ülke Risk DeğerlemesiB3(cr)/NP(cr)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185712BIST