***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.08.2023 18:28
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody`s, Ağustos 2023`te gerçekleştirilen yıllık değerlendirme toplantısı sonrası 14 Ağustos 2023 tarihinde yayınladığı raporla Odeabank A.Ş.`nin mevcut kredi notunu teyit etmiş olup, güncel notlar aşağıdaki gibidir:
MOODY'S (Ağustos 2023)
Görünüm
Durağan
Ulusal Risk Notu
B3/NP
Banka Mevduat
Caa1/NP
Banka Mevduat (Yerel)
Ba1.tr/TR-4
Temel Kredi Değerlendirmesi
caa1
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
caa1
Ülke Risk Değerlemesi
B3(cr)/NP(cr)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185712
BIST
'
18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -46,63
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.550
En Yüksek
7.795
18:0527,0686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0619
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
18:0529,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0828
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
18:051.657,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.657,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.662,91
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|77,00
|29.298.038
|% 10,00
|
|TMSN
|74,80
|544.393.118
|% 10,00
|
|DAPGM
|52,25
|86.828.583
|% 10,00
|
|FZLGY
|16,28
|727.802.309
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|189.128.265
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.113.812.884
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|472.775.036
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|544.294.283
|% -9,98
|
|ONCSM
|236,40
|555.314.827
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% -0,43
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% -0,65
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,53
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% -2,18
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 9,93
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 4,10
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% -1,98
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 2,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0509
|27,0686
|% 0,23
|
|Euro
|29,5459
|29,5565
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,3460
|34,5182
|% 0,57
|
|Frank
|30,7095
|30,8945
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1932
|7,2293
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-2,91
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|2,82
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.104
|11.193
|-13,00
|
|Yarım
|5.569
|5.622
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.811
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,68
|0,05
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-1,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -144, 12 kaybederek (% -1.72 ) 8, 220
-
17:59XU100
Endeks 7, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 134, 188.00 milyon TL de
-
17:59GENIL
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 62.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 435 adet işlem
-
17:58ADESE
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 553, 642 adet işlem
-
17:57ULUFA
Yüzde -8.13 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 471, 577 adet işlem