***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.01.2024 16:22
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody`s, 17 Ocak 2024 tarihinde yayınladığı raporla Odeabank A.Ş.`nin mevcut görünümünü pozitif olarak revize etmiş olup, güncel notlar aşağıdaki gibidir:
Görünüm
Pozitif
Ulusal Risk Notu
B3/NP
Banka Mevduat
Caa1/NP
Banka Mevduat (Yerel)
Ba1.tr/TR-4
Temel Kredi Değerlendirmesi
caa1
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
caa1
Ülke Risk Değerlemesi
B3(cr)/NP(cr)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241387
BIST
'
17:538.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 23,51
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.040
En Yüksek
8.117
17:5330,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0058
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:5332,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0046
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:531.950,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.950,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:53
|HLGYO
|2,63
|85.296.712
|% 48,59
|
|GRTRK
|52,80
|197.603.084
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.573.804
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|221.236.152
|% 10,00
|
|FRIGO
|7,48
|204.423.046
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.947.082.015
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.295.513.000
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|SURGY
|41,84
|1.246.367.854
|% -9,87
|
|BAGFS
|26,30
|358.088.371
|% -8,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.420.872.888
|% 8,90
|
|THYAO
|252,00
|5.778.622.304
|% -0,20
|
|ISCTR
|26,04
|5.501.999.409
|% 1,40
|
|SASA
|36,38
|4.945.298.623
|% 7,76
|
|YKBNK
|22,30
|3.827.605.020
|% 0,54
|
|EKGYO
|8,94
|2.312.047.083
|% 1,82
|
|ISCTR
|26,04
|5.501.999.409
|% 1,40
|
|YKBNK
|22,30
|3.827.605.020
|% 0,54
|
|ZOREN
|4,46
|642.245.738
|% 1,59
|
|SASA
|36,38
|4.945.298.623
|% 7,76
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1312
|30,1359
|% 0,02
|
|Euro
|32,8045
|32,8223
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0524
|38,2432
|% -0,13
|
|Frank
|34,5592
|34,7674
|% -0,42
|
|Riyal
|8,0123
|8,0525
|% 0,04
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|901,51
|903,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,66
|943,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,10
|2.013,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
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