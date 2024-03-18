***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.03.2024 16:19
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Mart 2024 tarihinde yayınladığı raporla Odeabank A.Ş.`nin mevcut kredi notunu teyit etmiş, görünümü "pozitif" olarak güncellemiştir. Güncel notlar aşağıdaki gibidir:
Güncel Notlar
Uzun Vadeli YP
B- / Pozitif Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
Uzun Vadeli TL
B- / Pozitif Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
Finansal Kapasite Notu
b-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259812
BIST
'
17:008.756
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -72,50
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
17:0032,3001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1730
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
17:0035,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1073
|Açılış
|: 36,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
17:002.240,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,08
|Açılış
|: 2.240,17
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler17:00
|MEPET
|13,31
|16.513.793
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|22.185.379
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.479.142
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|12.446.665
|% 9,96
|
|BRKVY
|199,80
|38.003.042
|% 9,96
|
|FONET
|28,08
|54.462.536
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|276.353.614
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.970.502
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.249.499
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.683.013
|% -9,94
|
|DOAS
|315,50
|4.014.801.715
|% 5,34
|
|TUPRS
|166,20
|3.987.286.429
|% 1,96
|
|THYAO
|269,25
|3.867.191.726
|% -0,37
|
|ALVES
|56,20
|2.912.068.553
|% -7,49
|
|KCHOL
|175,50
|2.887.854.211
|% -1,79
|
|ZOREN
|5,26
|1.246.460.845
|% 2,53
|
|ISCTR
|10,37
|1.621.019.213
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,62
|1.074.046.936
|% -1,48
|
|AKFGY
|2,51
|205.407.161
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,18
|1.778.137.929
|% 0,64
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2914
|32,3001
|% 0,54
|
|Euro
|35,2107
|35,2253
|% 0,31
|
|Sterlin
|42,2281
|42,4397
|% 1,54
|
|Frank
|37,4852
|37,6731
|% 1,43
|
|Riyal
|8,8480
|8,8924
|% 1,57
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|918,91
|920,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,55
|1.050,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,64
|85,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,36
|2.158,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15BANVT
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 173.20 lira fiyatla işlem gören hissede 352, 319 adet işlem
-
17:12DGATE
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 44.90 lira fiyatla işlem gören hissede 524, 279 adet işlem
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, TUPRS, ISCTR
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 08 kaybederek (% -0.36 ) 7, 695
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PKART, ERSU, PSDTC, PSDTC, BURVA, AKENR, IZINV, MEPET, GRNYO