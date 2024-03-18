***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 15 Mart 2024 tarihinde yayınladığı raporla Odeabank A.Ş.`nin mevcut kredi notunu teyit etmiş, görünümü "pozitif" olarak güncellemiştir. Güncel notlar aşağıdaki gibidir:Güncel NotlarUzun Vadeli YPB- / Pozitif GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLB- / Pozitif GörünümKısa Vadeli TLFinansal Kapasite Notub-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259812BIST