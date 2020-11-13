***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13 Kasım 2020 tarih ve 2020/085 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Samir Hanna görevinden istifa etmiş olup, kendisinden boşalan göreve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Dr. Imad Itani Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimizden sayın Tamer Ghazaleh ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888524BIST