***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2020 18:45
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13 Kasım 2020 tarih ve 2020/085 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Samir Hanna görevinden istifa etmiş olup, kendisinden boşalan göreve Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Dr. Imad Itani Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimizden sayın Tamer Ghazaleh ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888524
BIST
18:051.291
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 19,54
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
18:057,6571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0317
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
18:059,0635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0343
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
18:05466,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,34
|Açılış
|: 466,23
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|74,25
|2.589.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.626.554
|% 10,00
|
|DENGE
|5,94
|8.495.986
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|15.229.648
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|7.203.557
|% 9,99
|
|UZERB
|32,44
|611.241
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.871.752
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|635.672
|% -9,89
|
|SEKUR
|12,10
|8.507.637
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,78
|556.625
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.535.131.610
|% 1,12
|
|PETKM
|4,75
|1.317.161.517
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,36
|3.219.864.904
|% 5,06
|
|YKBNK
|2,90
|2.076.408.371
|% 4,69
|
|GARAN
|8,86
|5.048.331.029
|% 2,67
|
|TSKB
|2,30
|837.824.335
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,90
|578.366.477
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6533
|7,6643
|% -0,32
|
|Euro
|9,0489
|9,0735
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0496
|10,1000
|% -0,11
|
|Frank
|8,3512
|8,4015
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0369
|2,0471
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|16,00
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,58
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.091
|3.171
|6,27
|
|Yarım
|1.494
|1.534
|3,03
|
|Çeyrek
|749
|767
|1,51
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,07
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,65
|