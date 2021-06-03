***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 31 Mayıs 2021 tarihinde aldığı karar ile Yönetim Kurulu bünyesinde meydana gelen değişiklikler sonucundaYönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Bülent Adanır ve Philippe Elias Farid El-Khoury 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle bankamız Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmışlardır. Kendilerinin yerine yapılacak Yönetim Kurulu üye atamaları mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek ve BDDK nezdindeki üyelik süreçleri tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Bu kapsamda, Sayın Adanır'ın Risk Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi üyelikleri ile Sayın El-Khoury'nin Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı da sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939986BIST