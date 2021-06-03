***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 21:08
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31 Mayıs 2021 tarihinde aldığı karar ile Yönetim Kurulu bünyesinde meydana gelen değişiklikler sonucunda
Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Bülent Adanır ve Philippe Elias Farid El-Khoury 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle bankamız Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden ayrılmışlardır. Kendilerinin yerine yapılacak Yönetim Kurulu üye atamaları mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek ve BDDK nezdindeki üyelik süreçleri tamamlandığında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Bu kapsamda, Sayın Adanır'ın Risk Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi üyelikleri ile Sayın El-Khoury'nin Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığı da sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939986
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1182
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0880
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
18:05524,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,77
|Açılış
|: 524,47
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,30
|88.641.500
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.951.660
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|12.091.442
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.508.878
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,12
|37.168.211
|% 9,94
|
|BALAT
|6,12
|490.922
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KENT
|252,50
|4.838.667
|% -9,98
|
|KARSN
|4,21
|366.856.295
|% -9,85
|
|BRMEN
|2,40
|124.307
|% -7,69
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|SISE
|8,03
|808.946.304
|% 2,82
|
|PETKM
|6,32
|737.374.452
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,20
|729.578.287
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|325.174.394
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7049
|8,7109
|% 1,38
|
|Euro
|10,5761
|10,5860
|% 0,84
|
|Sterlin
|12,2409
|12,3023
|% 0,83
|
|Frank
|9,5952
|9,6530
|% 0,68
|
|Riyal
|2,3150
|2,3266
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-35,36
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,23
|71,23
|-0,12
|
Seans Raporu
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