***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler ]TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun aldığı 22 Haziran 2021 tarih ve 2021/052 sayılı karar ile yine Yönetim Kurulumuzun 31 Mayıs 2021 tarih ve 2021/049 sayılı kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeliği sona eren Philippe Elias Farid El-Khoury'den boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Ebru Oğan Knottnerus atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944222BIST