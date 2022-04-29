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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2022 15:16
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Odeabank A.Ş.'nin 20/04/2022 tarih ve 2022/024 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 4 (l) maddesi hükmü çerçevesinde bir yıl içinde 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası) ihraç tavanı tutarına kadar ve vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, farklı getiri oranlarıyla, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı başvurusu ve diğer gerekli borçlanma aracı ihracı başvurularının yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025523


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Altın Gr. 912 912 11,86  
Cumhuriyet 6.083 6.175 103,00  
Tam 6.056 6.207 104,59  
Yarım 2.927 3.002 50,60  
Çeyrek 1.468 1.501 25,30  
Gümüş.Ons 23,05 23,08 -0,09  
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