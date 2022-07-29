***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP derecelendirme notunu "B+"dan "B"ye düşürmesi ve görünümü Negatif olarak belirlemesini müteakip 26 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye`de faaliyet gösteren diğer 24 bankayla birlikte Odea Bank'ın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını "B"den "B-", finansal kapasite notunu ise "b"den "b-" olacak şekilde revize etmiştir.Bu doğrultuda, Odea Bank'ın güncel notları aşağıda yer almaktadır.Uzun Vadeli YP: B- (önceki: B)Kısa Vadeli YP: B (önceki: B)Uzun Vadeli TL: B- (önceki: B)Kısa Vadeli TL: B (önceki: B)Finansal Kapasite Notu: b- (önceki: b)Görünüm: NegatifSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049284BIST