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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.07.2022 16:25
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP derecelendirme notunu "B+"dan "B"ye düşürmesi ve görünümü Negatif olarak belirlemesini müteakip  26 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye`de faaliyet gösteren diğer 24 bankayla birlikte Odea Bank'ın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını "B"den "B-", finansal kapasite notunu ise "b"den "b-" olacak şekilde revize etmiştir.
Bu doğrultuda, Odea Bank'ın güncel notları aşağıda yer almaktadır.
Uzun Vadeli YP: B- (önceki: B)
Kısa Vadeli YP: B (önceki: B)
Uzun Vadeli TL: B- (önceki: B)
Kısa Vadeli TL: B (önceki: B)
Finansal Kapasite Notu: b- (önceki: b)
Görünüm: Negatif
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049284


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