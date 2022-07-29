***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 16:25
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP derecelendirme notunu "B+"dan "B"ye düşürmesi ve görünümü Negatif olarak belirlemesini müteakip 26 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye`de faaliyet gösteren diğer 24 bankayla birlikte Odea Bank'ın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarını "B"den "B-", finansal kapasite notunu ise "b"den "b-" olacak şekilde revize etmiştir.
Bu doğrultuda, Odea Bank'ın güncel notları aşağıda yer almaktadır.
Uzun Vadeli YP: B- (önceki: B)
Kısa Vadeli YP: B (önceki: B)
Uzun Vadeli TL: B- (önceki: B)
Kısa Vadeli TL: B (önceki: B)
Finansal Kapasite Notu: b- (önceki: b)
Görünüm: Negatif
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049284
BIST
16:252.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 39,04
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:2517,9325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0102
|Açılış
|: 17,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:2518,2287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0477
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:251.013,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.013,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:21
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.669.837
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.867.191
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.569.584
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.246.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,23
|42.640.907
|% -6,10
|
|DOBUR
|61,95
|11.726.376
|% -4,55
|
|THYAO
|50,20
|2.287.870.873
|% 1,01
|
|FROTO
|303,20
|1.225.256.483
|% 6,39
|
|SISE
|21,56
|1.165.010.634
|% 1,51
|
|AKBNK
|8,62
|956.992.247
|% 1,29
|
|TUPRS
|265,30
|900.532.165
|% 3,11
|
|EKGYO
|3,10
|677.694.458
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,71
|286.879.993
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,73
|715.255.367
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,62
|956.992.247
|% 1,29
|
|ODAS
|3,70
|377.036.554
|% -0,54
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9211
|17,9239
|% 0,01
|
|Euro
|18,2117
|18,2288
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,6145
|21,7228
|% -0,73
|
|Frank
|18,6171
|18,7292
|% -0,48
|
|Riyal
|4,7575
|4,7814
|% -0,05
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|2,80
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.809
|-1,00
|
|Tam
|6.737
|6.793
|-41,00
|
|Yarım
|3.283
|3.321
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,96
|19,99
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,51
|
Seans Raporu
16:21
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16:36OZKGY
Yüzde 6.25 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 973, 249 adet işlem
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16:36OZKGY
Yüzde 6.25 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 973, 249 adet işlem
-
16:35SKBNK
Yüzde 6.21 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 885, 540 adet işlem
-
16:34ICBCT
Yüzde 7.73 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 841, 645 adet işlem
-
16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, YKBNK