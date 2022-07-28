***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2022 16:58
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız tarafından 1 Ağustos 2017 tarihinde ihraç edilen 300 milyon ABD Doları tutarında ve katkı sermaye (Tier2) türündeki XS1655085485/US67576MAA27 ISIN kodlu bonomuz için uygulanacak faiz oranı 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren %8.606 olarak güncellenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048615
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0072
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,3325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0561
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.015,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.015,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9125
|17,9151
|% -0,04
|
|Euro
|18,2966
|18,3325
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,7355
|21,8445
|% -0,17
|
|Frank
|18,7344
|18,8472
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7555
|4,7794
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,39
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.015
|2,00
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.757
|6.845
|11,00
|
|Yarım
|3.293
|3.346
|5,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,24
|20,26
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
Yüzde 7.09 oranında artışla 262.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 498 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 29, 084.00 milyon TL de
-
17:58BTCIM
Yüzde 7.25 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 128 adet işlem
-
17:57UNLU
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 672, 520 adet işlem
-
17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem