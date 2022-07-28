***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.08.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından 1 Ağustos 2017 tarihinde ihraç edilen 300 milyon ABD Doları tutarında ve katkı sermaye (Tier2) türündeki XS1655085485/US67576MAA27 ISIN kodlu bonomuz için uygulanacak faiz oranı 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren %8.606 olarak güncellenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048615BIST