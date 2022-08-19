***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 10:17
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme şirketi Moody`s 16 Ağustos 2022 tarihinde 17 Türk bankası için yayınladığı raporla Odeabank A.Ş.`nin "Negatif" olan görünümünü "Stabil" olarak güncellemiştir. Mevcut durumda bankanın kredi notları aşağıdaki gibidir:
Saygılarımızla
Görünüm
Stable
Uzun Vadeli YP Mevduat
Caa1
Uzun Vadeli TL Mevduat
Ba1.tr
Kısa Vadeli YP Mevduat
NP
Kısa Vadeli TL Mevduat
TR-4
Temel Kredi Değerlendirmesi
caa1
Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi
caa1
Uzun Vadeli Ulusal Not
Baa1.tr
Kısa Vadeli Ulusal Not
TR-2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057026
BIST
12:453.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 8,75
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.015
12:4518,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
12:4518,2479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0131
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
12:451.020,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.020,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler12:43
|HKTM
|13,31
|1.001.431
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|65.709.074
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.581.041
|% 9,97
|
|ALARK
|47,58
|575.470.329
|% 9,94
|
|AZTEK
|14,49
|331.768.092
|% 9,94
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|LKMNH
|16,78
|22.684.534
|% -8,85
|
|OZRDN
|16,20
|9.360.830
|% -8,37
|
|ALCTL
|31,96
|49.873.483
|% -7,95
|
|DENGE
|2,25
|43.002.318
|% -7,41
|
|THYAO
|69,25
|2.485.954.343
|% -0,57
|
|SISE
|25,62
|2.039.118.118
|% 0,47
|
|EREGL
|30,08
|1.523.084.443
|% 2,04
|
|KRDMD
|12,19
|1.434.525.579
|% 3,74
|
|TUPRS
|337,50
|1.339.578.246
|% 2,58
|
|YKBNK
|5,76
|1.226.148.719
|% -2,54
|
|DOHOL
|4,94
|757.438.275
|% 4,22
|
|EKGYO
|3,63
|518.679.506
|% -0,27
|
|ISCTR
|6,97
|830.686.870
|% -0,43
|
|PETKM
|11,12
|1.316.344.179
|% 0,54
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0995
|18,1031
|% 0,13
|
|Euro
|18,2438
|18,2571
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,4293
|21,5368
|% -0,30
|
|Frank
|18,8509
|18,9645
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8054
|4,8295
|% 0,20
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.850
|6.901
|-36,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.686
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,27
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,21
|95,21
|-1,38
|