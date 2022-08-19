***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme şirketi Moody`s 16 Ağustos 2022 tarihinde 17 Türk bankası için yayınladığı raporla Odeabank A.Ş.`nin "Negatif" olan görünümünü "Stabil" olarak güncellemiştir. Mevcut durumda bankanın kredi notları aşağıdaki gibidir:SaygılarımızlaGörünümStableUzun Vadeli YP MevduatCaa1Uzun Vadeli TL MevduatBa1.trKısa Vadeli YP MevduatNPKısa Vadeli TL MevduatTR-4Temel Kredi Değerlendirmesicaa1Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesicaa1Uzun Vadeli Ulusal NotBaa1.trKısa Vadeli Ulusal NotTR-2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057026BIST