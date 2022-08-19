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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2022 10:17
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kredi derecelendirme şirketi Moody`s 16 Ağustos 2022 tarihinde 17 Türk bankası için yayınladığı raporla Odeabank A.Ş.`nin "Negatif" olan görünümünü "Stabil" olarak güncellemiştir. Mevcut durumda bankanın kredi notları aşağıdaki gibidir:
Saygılarımızla
    Görünüm 
    Stable

    Uzun  Vadeli YP Mevduat
    Caa1

    Uzun  Vadeli TL Mevduat
    Ba1.tr

    Kısa  Vadeli YP Mevduat
    NP

    Kısa  Vadeli TL Mevduat
    TR-4

    Temel  Kredi Değerlendirmesi
    caa1

    Düzeltilmiş  Temel Kredi Değerlendirmesi
    caa1

    Uzun  Vadeli Ulusal Not
    Baa1.tr

    Kısa  Vadeli Ulusal Not
    TR-2

 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057026


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Altın Gr. 1.020 1.021 -0,90  
Cumhuriyet 6.821 6.924 -33,00  
Tam 6.850 6.901 -36,00  
Yarım 3.338 3.374 -18,00  
Çeyrek 1.674 1.686 -9,00  
Gümüş.Ons 19,25 19,27 -0,28  
Gümüş Gr. 11,20 11,21 -0,15  
B. Petrol 95,21 95,21 -1,38  
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