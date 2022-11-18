***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın n Sayın Cem Muratoğlu Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup Sayın Gürcan Kırmızı ise Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081091BIST