***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOdeabank A.Ş.'nin 27/03/2023 tarih ve 2023/024 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 4 (l) maddesi hükmü çerçevesinde bir yıl içinde 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası) ihraç tavanı tutarına kadar ve vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, farklı getiri oranlarıyla, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı başvurusu ve diğer gerekli borçlanma aracı ihracı başvurularının yapılmasına karar verilmiş ve mevcut ihraç tavanını yenilemeye yönelik ilgili SPK başvurusu 18/04/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139790BIST