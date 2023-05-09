***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 03/06/2022 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 03/02/2023 tarihinde ihraç edilen, 94 gün vadeli, 210.500.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 08/05/2023 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148931BIST