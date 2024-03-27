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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.03.2024 15:17
***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Odeabank A.Ş.'nin 26/03/2024 tarih ve 2024/022 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket esas sözleşmesinin 4 (l) maddesi hükmü çerçevesinde bir yıl içinde 10.000.000.000 TL (onmilyar Türk Lirası) ihraç tavanı tutarına kadar ve vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, farklı getiri oranlarıyla, bir veya birden çok seferde, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç tavanı başvurusu ve diğer gerekli borçlanma aracı ihracı başvurularının yapılmasına karar verilmiştir





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263165


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Paladyum 966,82 971,56 % 0,66  
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