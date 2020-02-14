***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.02.2020 09:58
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA52038
Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.730.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 36.730.000 TL nominal değer bono satışı, 98 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818975
BIST
11:08121.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 922,01
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.082
11:086,0620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,0560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:086,5676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:08307,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,76
|Açılış
|: 307,05
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,05
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,74
|243.622.993
|% 14,17
|
|ISYAT
|2,95
|58.436.732
|% 13,46
|
|SAYAS
|4,13
|5.535.400
|% 11,62
|
|ARDYZ
|17,58
|126.050.266
|% 11,27
|
|GLBMD
|3,35
|6.852.383
|% 10,93
|
|TUKAS
|12,48
|1.682.886
|% -18,22
|
|OZBAL
|2,44
|6.240.667
|% -6,87
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|QNBFB
|53,00
|358.549
|% -5,02
|
|THYAO
|15,07
|439.303.683
|% 0,53
|
|PETKM
|4,14
|248.191.448
|% 1,47
|
|GSRAY
|2,74
|243.622.993
|% 14,17
|
|SISE
|5,59
|226.695.800
|% 3,14
|
|ISGYO
|2,18
|218.177.175
|% 5,31
|
|ISGYO
|2,18
|218.177.175
|% 5,31
|
|GSRAY
|2,74
|243.622.993
|% 14,17
|
|CEMAS
|1,27
|90.591.592
|% 4,96
|
|PETKM
|4,14
|248.191.448
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,92
|139.041.983
|% 2,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8912
|7,9308
|% 0,39
|
|Frank
|6,1567
|6,1938
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6110
|1,6190
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.576
|-1,03
|
|Altın Gr.
|306
|306
|0,20
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|56,43
|56,43
|0,09
|
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