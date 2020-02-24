***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.02.2020 10:44
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 53
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA42047
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 58.100.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 58.100.000 TL nominal değer bono satışı, 53 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821105
BIST
15:13114.105
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -2.724,25
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
15:136,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0622
|Açılış
|: 6,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1566
En Düşük
6,0929
15:136,6650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0525
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
15:13332,05
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 10,03
|Açılış
|: 332,05
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.950.699
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,25
|12.464.854
|% 11,94
|
|IPEKE
|10,74
|738.330.405
|% 10,15
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|FENER
|14,44
|162.403.031
|% -10,31
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,70
|1.450.930.949
|% -5,65
|
|IPEKE
|10,74
|738.330.405
|% 10,15
|
|KOZAA
|13,03
|519.513.009
|% 3,91
|
|ASELS
|28,44
|459.205.846
|% -1,39
|
|KRDMD
|2,75
|301.811.702
|% -2,48
|
|CEMAS
|1,27
|177.863.367
|% 0,79
|
|ODAS
|2,14
|282.722.869
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,23
|151.510.435
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,75
|301.811.702
|% -2,48
|
|THYAO
|13,70
|1.450.930.949
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9091
|7,9487
|% 0,47
|
|Frank
|6,2505
|6,2881
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6350
|1,6432
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|35,98
|
|Altın Gr.
|332
|332
|10,35
|
|Cumhuriyet
|2.208
|2.242
|76,00
|
|Tam
|2.194
|2.249
|66,32
|
|Yarım
|1.060
|1.088
|32,08
|
|Çeyrek
|532
|544
|16,03
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,09
|
|B. Petrol
|55,70
|55,70
|-2,24
|
Seans Raporu
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15:25PGSUS
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 64.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 081 adet işlem
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15:22XU030
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15:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi CEMAS, ODAS, IHLGM
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15:22XU100
Endeks 114, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 34 altında . İşlem hacmi 7, 809.00 milyon TL de
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15:22FENER
Yüzde -10.37 oranında düşüşle 14.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 278, 376 adet işlem