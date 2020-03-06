***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.03.2020 10:50
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA52046
Vade Başlangıç Tarihi 06.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.710.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 33.710.000 TL nominal değer bono satışı, 70 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824850
BIST
11:30110.193
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -1.622,33
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
110.067
11:306,0799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0337
|Açılış
|: 6,0830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
11:306,8531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0160
|Açılış
|: 6,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8865
En Düşük
6,8333
11:30327,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,38
|Açılış
|: 327,62
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|3.826.717
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.169.393
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,53
|4.384.948
|% 14,02
|
|VAKKO
|6,07
|62.669.156
|% 9,76
|
|BURCE
|8,30
|14.748.098
|% 8,78
|
|OSMEN
|6,04
|806
|% -9,85
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|4,05
|14.871.345
|% -8,16
|
|GARFA
|4,82
|6.498.394
|% -7,13
|
|ATEKS
|12,60
|164.051
|% -7,01
|
|THYAO
|11,50
|381.860.374
|% -1,79
|
|EREGL
|9,00
|238.641.235
|% 2,86
|
|ASELS
|29,74
|234.223.074
|% -1,78
|
|GARAN
|10,12
|151.069.200
|% -1,75
|
|ODAS
|2,10
|130.712.997
|% -1,87
|
|ODAS
|2,10
|130.712.997
|% -1,87
|
|YKBNK
|2,45
|129.704.992
|% -3,16
|
|KARSN
|1,88
|89.648.324
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,43
|56.423.624
|% -2,72
|
|THYAO
|11,50
|381.860.374
|% -1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8676
|7,9071
|% -0,43
|
|Frank
|6,4241
|6,4628
|% -0,19
|
|Riyal
|1,6168
|1,6249
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|4,11
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,38
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,08
|49,08
|-0,91
|
Seans Raporu
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Endeks 110, 309 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 35 altında . İşlem hacmi 2, 851.00 milyon TL de
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11:41TKNSA
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 056, 719 adet işlem
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11:40OZBAL
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 994 adet işlem