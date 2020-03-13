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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.03.2020 09:29
GÜNCEL HABERLER



***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA52053
Vade Başlangıç Tarihi 13.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.500.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 56.500.000 TL nominal değer bono satışı, 77 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827780


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADANA 7,47 4.751.153 % 0,00  
ASELS 24,36 932.101.087 % 0,00  
DERAS 2,00 4.445.442 % 0,00  
CEOEM 5,00 2.081.892 % 0,00  
GARAN 8,74 486.370.904 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9030 7,9426 % -0,10  
Frank 6,6639 6,7040 % 0,01  
Riyal 1,6768 1,6852 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.587 10,39  
Altın Gr. 321 322 1,19  
Cumhuriyet 2.120 2.152 -71,00  
Tam 2.114 2.168 -66,29  
Yarım 1.022 1.049 -32,06  
Çeyrek 512 524 -16,03  
Gümüş.Ons 15,62 15,64 -0,19  
Gümüş Gr. 3,17 3,18 -0,04  
B. Petrol 33,59 33,59 0,37  
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