***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.03.2020 12:05
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 74
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA62029
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 64.852.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 64.852.000 TL nominal değer bono satışı, 74 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833189
BIST
14:5588.062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -63,15
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
14:556,5666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1172
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5706
En Düşük
6,4403
14:557,2534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0685
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
14:55341,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,85
|Açılış
|: 341,91
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|6,60
|10.983.715
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.276.222
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.726.633
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.694.386
|% 9,95
|
|MAALT
|54,40
|2.495.492
|% 9,94
|
|CLEBI
|55,15
|10.137.431
|% -8,01
|
|ECZYT
|10,53
|38.748.467
|% -6,81
|
|DEVA
|10,57
|69.576.699
|% -5,37
|
|KLMSN
|11,78
|4.064.897
|% -4,77
|
|EMNIS
|2,08
|59.184
|% -4,59
|
|THYAO
|8,66
|477.858.622
|% -2,26
|
|ASELS
|23,42
|383.464.382
|% 1,30
|
|GARAN
|7,99
|289.948.475
|% 1,40
|
|SASA
|7,83
|263.680.502
|% 7,85
|
|ECILC
|4,94
|242.990.850
|% -2,76
|
|IHLAS
|0,48
|48.966.321
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,94
|160.052.492
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,72
|180.825.951
|% 5,02
|
|THYAO
|8,66
|477.858.622
|% -2,26
|
|YKBNK
|1,89
|89.303.019
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1244
|8,1651
|% 1,53
|
|Frank
|6,8231
|6,8642
|% 0,97
|
|Riyal
|1,7390
|1,7478
|% 1,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-6,11
|
|Altın Gr.
|341
|341
|3,33
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-1,61
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Seans Raporu
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