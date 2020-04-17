***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.04.2020 13:29
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA72010
Vade Başlangıç Tarihi 17.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.100.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 43.100.000 TL nominal değer bono satışı, 77 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838896
BIST
14:1998.544
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 2.295,40
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
14:196,8724
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0724
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
14:197,4500
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0833
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
14:19370,77
En Yüksek
|Değişim
|: -3,39%
|| -13,00
|Açılış
|: 370,77
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,54
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.529.482
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|AYCES
|17,54
|583.375
|% 9,97
|
|INFO
|5,19
|14.365.009
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,41
|10.461.799
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,20
|1.168.479.005
|% 2,56
|
|THYAO
|10,53
|622.575.233
|% 3,64
|
|GARAN
|8,56
|596.944.595
|% 3,76
|
|ASELS
|27,32
|504.043.496
|% 2,48
|
|AKBNK
|5,85
|448.328.545
|% 3,54
|
|KARSN
|1,46
|163.597.879
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,66
|72.611.164
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,01
|214.692.844
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,08
|85.650.198
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,85
|448.328.545
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5055
|8,5481
|% -1,39
|
|Frank
|7,0254
|7,0677
|% -1,44
|
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% -1,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-30,79
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-10,83
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.452
|-71,30
|
|Tam
|2.468
|2.527
|-69,60
|
|Yarım
|1.199
|1.228
|-35,70
|
|Çeyrek
|601
|614
|-17,80
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|28,59
|28,59
|0,77
|