ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.183.346
|% 10,00
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|INFO
|5,19
|14.015.031
|% 9,96
|QNBFB
|52,00
|1.105.156
|% 9,94
|GLRYH
|4,88
|23.150.217
|% 9,91
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5883
|8,6314
|% -0,42
|Frank
|7,1049
|7,1477
|% -0,33
|Riyal
|1,8397
|1,8490
|% -0,15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-27,78
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,86
|Cumhuriyet
|2.417
|2.472
|-51,20
|Tam
|2.488
|2.548
|-48,90
|Yarım
|1.209
|1.238
|-25,60
|Çeyrek
|606
|619
|-12,80
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,36
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|B. Petrol
|28,30
|28,30
|0,48
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %1, 81 değişimle 97993 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %1, 79 değişimle 97975 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %1, 81 değişimle 97992 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %1, 83 değişimle 98012 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %1, 87 değişimle 98052 puandan