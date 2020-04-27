***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.04.2020 10:54
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 46
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFODEA62052
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 189.390.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 189.390.000 TL nominal değer bono satışı, 46 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840236
BIST
12:12100.931
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 2.172,17
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
100.970
En Düşük
100.086
12:126,9760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
12:127,5679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0340
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5827
En Düşük
7,5263
12:12386,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 386,23
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.382.153
|% 10,00
|
|BAKAB
|9,57
|5.364.626
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.121.521
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|7.721.133
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,55
|129.889
|% 10,00
|
|POLTK
|78,35
|38.871
|% -7,50
|
|FORMT
|3,30
|354.522
|% -7,04
|
|TDGYO
|2,68
|1.129.194
|% -5,63
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|MEGAP
|2,28
|131.196
|% -5,00
|
|THYAO
|10,75
|582.974.486
|% 4,67
|
|GARAN
|8,32
|488.648.731
|% 2,46
|
|ECILC
|4,98
|322.470.857
|% 3,32
|
|ASELS
|27,30
|316.564.223
|% 2,32
|
|GUSGR
|3,32
|245.982.257
|% 7,10
|
|GUSGR
|3,32
|245.982.257
|% 7,10
|
|IHLGM
|1,08
|73.028.125
|% 2,86
|
|ODAS
|1,67
|108.449.022
|% 3,73
|
|ECILC
|4,98
|322.470.857
|% 3,32
|
|YKBNK
|2,09
|132.433.894
|% 3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6460
|8,6893
|% 0,85
|
|Frank
|7,1480
|7,1911
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8506
|1,8598
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-7,37
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.475
|2.533
|-4,30
|
|Tam
|2.540
|2.599
|-4,40
|
|Yarım
|1.238
|1.268
|-2,20
|
|Çeyrek
|621
|634
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,02
|
|B. Petrol
|23,95
|23,95
|-0,86
|
Seans Raporu
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-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2325, 08 artarak (% 2.00 ) 118, 514
-
12:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GUSGR, IHLGM, ODAS
-
12:23
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, ECILC
-
12:23XU100
Endeks 100, 914 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 6, 247.00 milyon TL de
-
12:21GYHOL
Yüzde 9.92 oranında artışla 20.06 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 304 adet işlem