***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.05.2020 13:01
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA82027
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 168.830.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 168.830.000 TL nominal değer bono satışı, 91 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845342
BIST
14:571.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,80
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:577,3548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0662
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3548
En Düşük
7,2632
14:578,7106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0722
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7122
En Düşük
8,6034
14:57458,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,67
|Açılış
|: 458,19
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:57
|BERA
|8,47
|30.914.437
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.394.502
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.573.435
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|7.582.580
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,51
|2.623.207.821
|% 6,62
|
|TUPRS
|87,95
|2.101.436.182
|% 2,33
|
|GARAN
|7,17
|705.805.324
|% -1,51
|
|RTALB
|59,45
|608.949.278
|% 2,15
|
|TCELL
|15,32
|492.208.200
|% 0,46
|
|PETKM
|4,51
|2.623.207.821
|% 6,62
|
|EKGYO
|2,04
|396.859.522
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,84
|441.389.451
|% 7,17
|
|KRDMD
|3,01
|428.967.302
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,15
|218.692.038
|% -1,38
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3482
|7,3548
|% 0,91
|
|Euro
|8,7041
|8,7106
|% 0,84
|
|Sterlin
|9,6253
|9,6736
|% 1,04
|
|Frank
|8,0355
|8,0840
|% 1,22
|
|Riyal
|1,9528
|1,9626
|% 0,71
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|9,25
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,27
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.023
|3.101
|-59,96
|
|Yarım
|1.461
|1.500
|-29,01
|
|Çeyrek
|733
|750
|-14,50
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,11
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,16
|
|B. Petrol
|44,90
|44,90
|-0,47
|
Seans Raporu
14:57
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-
15:09BRMEN
Yüzde -8.98 oranında düşüşle 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 787, 633 adet işlem
-
15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 94 kaybederek (% -0.86 ) 1, 268
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15:08XU100
Endeks 1, 119 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 14, 397.00 milyon TL de
-
15:08DAGI
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 661 adet işlem
-
15:06ULUUN
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 444, 505 adet işlem