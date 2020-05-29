***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.05.2020 12:06
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA92018
Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 29.770.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 29.770.000 TL nominal değer bono satışı, 95 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847624
BIST
13:27105.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -327,79
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
13:276,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8285
En Düşük
6,8095
13:277,6005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6059
En Düşük
7,5388
13:27379,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,64
|Açılış
|: 379,07
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
379,27
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|5.321.161
|% 9,93
|
|HLGYO
|1,83
|54.676.081
|% 9,58
|
|TSGYO
|3,10
|18.828.137
|% 9,54
|
|MARKA
|1,55
|13.986.450
|% 8,39
|
|GLBMD
|4,81
|4.155.061
|% 7,61
|
|EKIZ
|8,10
|142.123
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.470.674
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|109.052
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|662.654
|% -9,97
|
|CMENT
|28,52
|1.309.223
|% -9,97
|
|GARAN
|7,87
|1.017.822.833
|% 1,16
|
|THYAO
|12,43
|606.657.881
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,24
|399.601.703
|% 4,85
|
|ASELS
|30,16
|327.190.439
|% 0,33
|
|TUKAS
|8,88
|309.507.848
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,45
|189.180.338
|% 0,69
|
|GARAN
|7,87
|1.017.822.833
|% 1,16
|
|GSRAY
|3,24
|399.601.703
|% 4,85
|
|TSKB
|1,05
|93.988.372
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|77.473.092
|% 1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3826
|8,4246
|% 0,16
|
|Frank
|7,0736
|7,1162
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8125
|1,8216
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|8,38
|
|Altın Gr.
|379
|379
|2,55
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.488
|14,30
|
|Tam
|2.530
|2.557
|7,10
|
|Yarım
|1.235
|1.248
|7,20
|
|Çeyrek
|617
|625
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,51
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,04
|
|B. Petrol
|35,13
|35,13
|-0,90
|