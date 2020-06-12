***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.06.2020 16:18
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEAE2016
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.150.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 38.150.000 TL nominal değer bono satışı, 126 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850969
BIST
16:11109.904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 749,07
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.954
En Düşük
107.833
16:116,8271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0123
|Açılış
|: 6,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
16:117,7233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
16:11381,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,78
|Açılış
|: 381,80
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,19
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.197.547
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.254.245
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.480.975
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,34
|775.591.640
|% 0,31
|
|GARAN
|8,17
|662.963.513
|% 0,12
|
|ECILC
|5,89
|559.667.239
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,94
|533.172.366
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,10
|528.495.304
|% 6,49
|
|EKGYO
|1,94
|533.172.366
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|322.204.769
|% 1,61
|
|IHLGM
|1,56
|332.107.818
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,76
|119.938.973
|% 4,11
|
|GUSGR
|4,10
|528.495.304
|% 6,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5659
|8,6088
|% -0,35
|
|Frank
|7,1879
|7,2312
|% -0,40
|
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|10,37
|
|Altın Gr.
|382
|382
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.493
|7,30
|
|Tam
|2.541
|2.562
|7,50
|
|Yarım
|1.240
|1.250
|3,70
|
|Çeyrek
|620
|626
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,95
|38,95
|0,40
|
Seans Raporu
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16:21DAGHL
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16:20OZGYO
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16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 734, 08 artarak (% 0.58 ) 127, 458
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16:19XU100
Endeks 109, 899 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 11, 267.00 milyon TL de
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16:19MARTI
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 391, 546 adet işlem