***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil ihracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 4.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 21.06.2021Vade (Gün Sayısı) 367Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSODEA62113Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 79.680.000Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 0,80142 18.08.2020 17.08.2020 18.08.2020 0,80143 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 0,80144 17.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,80145 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,80146 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 0,80147 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 0,80148 14.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 0,80149 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 0,801410 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 0,801411 15.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 0,801412 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 0,9884Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 79.680.000 TL nominal değer Tahvil satışı, 367 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851962BIST