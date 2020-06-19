***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
19.06.2020 11:06
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSODEA62113
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 79.680.000
Kupon Sayısı 12
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 0,8014
2 18.08.2020 17.08.2020 18.08.2020 0,8014
3 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 0,8014
4 17.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 0,8014
5 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020 0,8014
6 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 0,8014
7 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 0,8014
8 14.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 0,8014
9 16.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 0,8014
10 15.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 0,8014
11 15.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 0,8014
12 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021 0,9884
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.06.2021 18.06.2021 21.06.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 79.680.000 TL nominal değer Tahvil satışı, 367 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851962
BIST