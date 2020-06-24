***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.06.2020 10:31
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İtfası Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli 852594
BIST
11:50114.992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -346,56
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:506,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:507,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:50391,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,92
|Açılış
|: 391,14
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
391,18
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|5.325.953
|% 9,98
|
|ULAS
|4,98
|12.633.524
|% 9,69
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|YKGYO
|4,57
|59.815.182
|% 7,28
|
|AYEN
|4,30
|126.894.806
|% 7,23
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|GLRYH
|13,56
|10.828.252
|% -7,38
|
|DGKLB
|2,30
|168.163.919
|% -7,26
|
|BAYRK
|8,34
|6.093.388
|% -7,13
|
|GUSGR
|4,76
|542.661.132
|% 4,16
|
|GARAN
|8,36
|409.724.788
|% -1,18
|
|KARSN
|2,86
|404.756.392
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,02
|375.138.127
|% 2,03
|
|ECILC
|6,31
|310.337.030
|% 0,00
|
|KARSN
|2,86
|404.756.392
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,02
|375.138.127
|% 2,03
|
|GUSGR
|4,76
|542.661.132
|% 4,16
|
|EKGYO
|1,92
|205.496.578
|% -1,03
|
|TSKB
|1,27
|90.807.441
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5477
|8,5906
|% 0,02
|
|Frank
|7,2291
|7,2726
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|6,69
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.548
|9,90
|
|Tam
|2.601
|2.613
|10,20
|
|Yarım
|1.268
|1.278
|5,00
|
|Çeyrek
|636
|640
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,51
|
Seans Raporu
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