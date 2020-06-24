***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.06.2020 10:32
***ODEA******ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEAE2024
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 44.250.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 44,250,000 TL nominal değer bono satışı, 99 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852596
BIST
11:49114.978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -360,61
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:496,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:497,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:49391,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,86
|Açılış
|: 391,14
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
391,18
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|5.325.953
|% 9,98
|
|ULAS
|4,98
|12.633.524
|% 9,69
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|YKGYO
|4,57
|59.815.182
|% 7,28
|
|AYEN
|4,30
|126.894.806
|% 7,23
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|GLRYH
|13,56
|10.828.252
|% -7,38
|
|DGKLB
|2,30
|168.163.919
|% -7,26
|
|BAYRK
|8,34
|6.093.388
|% -7,13
|
|GUSGR
|4,76
|542.661.132
|% 4,16
|
|GARAN
|8,36
|409.724.788
|% -1,18
|
|KARSN
|2,86
|404.756.392
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,02
|375.138.127
|% 2,03
|
|ECILC
|6,31
|310.337.030
|% 0,00
|
|KARSN
|2,86
|404.756.392
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,02
|375.138.127
|% 2,03
|
|GUSGR
|4,76
|542.661.132
|% 4,16
|
|EKGYO
|1,92
|205.496.578
|% -1,03
|
|TSKB
|1,27
|90.807.441
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5477
|8,5906
|% 0,02
|
|Frank
|7,2291
|7,2726
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,73
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.547
|9,10
|
|Tam
|2.601
|2.612
|9,40
|
|Yarım
|1.267
|1.278
|4,60
|
|Çeyrek
|636
|640
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|