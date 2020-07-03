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***ODEA* *ODB*** ODEA BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.07.2020 10:07
GÜNCEL HABERLER


Tarihi 05.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 4.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 210
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFODEA12156
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 115.370.000
Kupon Sayısı 7

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 0,7808
2 01.09.2020 31.08.2020 01.09.2020 0,7808
3 01.10.2020 30.09.2020 01.10.2020 0,7808
4 31.10.2020 30.10.2020 02.11.2020 0,7808
5 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020 0,7808
6 30.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 0,7808
7 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 0,7808
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 0,7808

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/12/2019 tarih ve 76/1669 sayılı kararı kapsamında Bankamızca yurt içinde 115.370.000 TL nominal değer Bono satışı, 210 gün vadeli olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854310


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 5,90 106.542 % 9,87  
METAL 1,39 131.689 % 9,45  
KPHOL 3,88 18.314 % 9,30  
VKFYO 4,33 30.299.753 % 8,52  
METUR 2,76 5.901.537 % 8,24  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5176 8,5603 % -0,02  
Frank 7,2162 7,2597 % -0,07  
Riyal 1,8225 1,8316 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -0,63  
Altın Gr. 391 391 -0,25  
Cumhuriyet 2.533 2.553 -1,40  
Tam 2.607 2.619 -1,40  
Yarım 1.267 1.281 -0,70  
Çeyrek 633 641 -0,40  
Gümüş.Ons 17,99 18,03 0,06  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,01  
B. Petrol 42,64 42,64 -0,50  
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